ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں کوڑا کرکٹ انبار سے مہلک امراض پھیلنے کا خدشہ
جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جگہ جگہ پھیلے کوڑے کے ڈھیر آوارہ کتوں اور مچھروں کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔
Published : March 10, 2026 at 8:10 AM IST
رامبن ( نواز رونیال ): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کا قصبہ صحت و صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے اور قصبہ میں عفونت پھیلنے اور آوارہ مویشی گھومنے سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع بار ایسوسیشن کے جزل سیکریٹری آصف حمید ایتو نے نمائندہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قصبہ رامبن قدیم میں صفائی ستھرائی نہ ہونے سے قصبہ میں صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جارہی ہے۔
بلدیاتی ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قصبہ کے بیشتر علاقے خاص کر وارڈ نمبر ایک اور چار گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آوارہ مال جانور کھولے عام گھوم رہے ہیں جس کی وجہ اسکول جانے والے بچے بزرگ اور عام شہریوں کا چلنا مشکل ہوگیا ہے۔ انہوں کہا گرمیوں میں ان مقامات پر سیوریج کا گندہ پانی بھی جمع ہے جس کی وجہ سے مکھیاں مچھروں کی افزائش ہو گئی ہے، جس سے مہلک امراض پھوٹ پڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا رامبن شہر میں کوڑے کے ڈھیر کا انبار لگا ہوا ہے۔
گورنمنٹ ہائرسکنڈری اسکول، سٹی میڈل اسکول، گرلز ہائی اسکول، ضلح کورٹ کمپلیکس رامبن اور ضلح اسپتال رام بن کے اطراف کچرا کنڈیوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پیدا ہوگئے ہیں۔ اس علاقے سے لوگوں کا خصوصی طور سے اسکولی بچوں کو گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔
مزید پڑھیں: پلوامہ میں منشیات کی غیر قانونی تجارت سے بنائی گئی جائیداد ضبط: پولیس
ان کا کہنا ہے کہ کئی بار میونسپلٹی رام بن کو اس سے متعلق آگاہ کیا گیا لیکن وہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ضلح انتظامیہ کے سربراہ ڈپٹی کشنر رامبن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متعلقہ محکمہ کو حرکت میں لاکر رامبن قصبہ کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کیلئے کاروائی عمل میں لائیں۔