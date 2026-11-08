ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سری نگر میں چار دہشت گردوں کے متعلق وانٹید کے پوسٹر، معلومات دینے پر بھاری انعام کا کیا گیا وعدہ
سری نگر میں چار دہشت گردوں کے پوسٹر لگائے گئے، جن میں ان کے متعلق معلومات دینے پر بھاری انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔
Published : November 8, 2026 at 3:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ شہر کے اہم اور عوامی مقامات پر فلیکس (Flex) سے بنے خصوصی پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں، جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب چار سرگرم مقامی دہشت گردوں کی تصاویر اور مکمل تفصیلات شائع کی گئی ہیں۔ ان پوسٹرز کے ذریعے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کی گرفتاری میں سکیورٹی فورسز کی مدد کریں۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: Security agencies release wanted posters seeking credible information on four terrorists in Kashmir. https://t.co/BljpmyazUo— IANS (@ians_india) November 8, 2026
اس معاملے کی تفصیلی تفصیلات درج ذیل ہیں:
مطلوب دہشت گردوں کی شناخت اور رہائش گاہیں
پوسٹر پر جن چار دہشت گردوں کی تصاویر اور نام درج ہیں، ان کا تعلق وادی کے مختلف اضلاع سے ہے:
• محمد لطیف بھٹ: ولدیت اور رہائش گاہ کھریوان (چیدر)، ضلع کلگام۔
• بلال احمد میر: رہائشی براتھ کلاں، سوپور۔
• محمد عمر میر: رہائشی براتھ کلاں، سوپور۔
• عابد قیوم لون: رہائشی پٹن، ضلع بارہمولہ۔
خطیر رقم کا انعام اور شناخت کی رازداری
سکیورٹی فورسز اور جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے جاری کردہ اس پوسٹر میں عوام کو متوجہ کرنے کے لیے دو اہم یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں:
• خطیر رقم کا انعام: جو بھی شہری ان دہشت گردوں کی موجودگی، ٹھکانے یا ان کی نقل و حرکت کے بارے میں سکیورٹی اداروں کو قابلِ بھروسہ معلومات فراہم کرے گا، اسے حکومت کی طرف سے بھاری نقد انعام دیا جائے گا۔
• مکمل رازداری کا وعدہ: پوسٹر میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ معلومات دینے والے شخص کا نام، پتہ یا شناخت کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں کی جائے گی اور اسے مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا تاکہ مخبر کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔
سکیورٹی فورسز سے رابطے کے ذرائع
عوام کی سہولت اور فوری کارروائی کے لیے پوسٹر پر مقامی پولیس کے رابطے نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی شہری معلومات شیئر کرنے کے لیے سرینگر کے مقامی پولیس اسٹیشن، کوٹھی باغ کے فراہم کردہ فون نمبرز پر بلا خوف و خطر رابطہ کر سکتا ہے۔
اس اقدام کی اہمیت
سرینگر کے مرکز میں اس طرح کے پوسٹرز آویزاں کرنے کا مقصد وادی میں روپوش دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنا اور مقامی سطح پر ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ سکیورٹی فورسز کو امید ہے کہ عوامی تعاون اور انٹیلی جنس معلومات کی مدد سے ان مطلوب افراد کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔