ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں دہشت گردوں پر نظر رکھنے کیلئے 43 اونچے پہاڑی سکیورٹی اڈوں کا قیام، جانیں تعمیر کب ہوئی
اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے فوراً بعد پہلگام-ترال-ہاروان روٹ پر کئی ہائی ایلٹیٹیوڈ سکیورٹی بیس قائم کیے گئے۔۔۔ گوتم دیبرائے کی رپورٹ
Published : February 19, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : February 19, 2026 at 8:29 AM IST
گذشتہ سال پہلگام کی بائسرن وادی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ایک بڑی حفاظتی تبدیلی میں عمل میں لائی گئی۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے جموں و کشمیر میں 6,000 فٹ سے زیادہ اونچائی پر 43 عارضی آپریٹنگ بیس (Temporary Operating Base) قائم کیے تاکہ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کا سراغ لگا انہیں ختم کیا جا سکے۔
ایک سینئر سرکاری اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اس حکمت عملی کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے گذشتہ چند مہینوں میں جموں اور کشمیر میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی دیکھی ہے۔" اس طرح کا پہلا عارضی آپریٹنگ بیس جولائی 2025 میں سرینگر ضلع کے فقیر گجری میں قائم کیا گیا تھا۔ اہلکار کے مطابق "اب تک قائم کیے گئے کل 43 عارضی اڈوں میں سے 26 کشمیر خطے میں اور باقی 17 جموں خطے میں ہیں۔"
اہلکار نے وضاحت کی کہ عارضی آپریٹنگ اڈوں کا استعمال مرکزی نیم فوجی دستوں اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں کو ایڈجسٹ کرنے اور اونچائیوں پر تلاشی اور حملے کی کارروائیوں کے لیے کیا جاتا ہے جہاں دہشت گرد "ڈھوکوں" (مٹی اور پتھر کی جھونپڑیوں) میں چھپے ہوتے ہیں۔
اہلکار نے کہا، "ہم دہشت گردوں کو جموں و کشمیر میں جمنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کے تمام اونچائی والے علاقوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ دہشت گرد حملوں کی تاک میں پہاڑی علاقوں میں چھپے رہتے ہیں۔ ان سکیورٹی اڈوں کے قیام کے بعد سے وادی میں دہشت گردوں کی موجودگی میں نمایاں کمی آئی ہے۔"
ہر عارضی اڈے پر 16-25 اہلکار تعینات
ہر عارضی آپریٹنگ بیس میں جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں سمیت تقریباً 16-25 اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ افسر نے کہا، "اس طرح کی اونچائی والے علاقوں میں گشت کرتے وقت، سکیورٹی اہلکار سلیپنگ بیگ، ایرگونومک بیگ، ٹیکٹیکل بوٹ، ہیٹنگ کے آلات، سیٹلائٹ ٹریکرز اور سیٹلائٹ فون استعمال کرتے ہیں۔"
افسر نے وضاحت کی کہ اپریل 2025 میں جموں و کشمیر کے بائسرن وادی، پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے فوراً بعد پہلگام-ترال-ہاروان روٹ پر کئی عارضی آپریٹنگ اڈے قائم کیے گئے۔ یہ عارضی آپریٹنگ اڈے پہلگام قتل عام میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔
جولائی میں، سکیورٹی فورسز نے پہلگام حملے کے ذمہ دار تین دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے ہی ایک عارضی آپریٹنگ اڈے کا استعمال کیا۔ 22 مئی کو ہاروان میں مہادیو پہاڑیوں اور اس کی بالائی چوٹیوں میں 'آپریشن مہادیو' کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا گیا۔
آپریشن میں تین پاکستانی دہشت گرد ابو حمزہ افغانی عرف حارث، جبران عرف یاسر عرف حبیب عرف طاہر اور سلیمان مارے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے دو اے کے-47 رائفلیں، ایک ایم-4 رائفل اور دیگر ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ 'آپریشن مہادیو' ایک حفاظتی منصوبے کے حصے کے طور پر شروع کیا گیا تھا، جسے 22 اپریل کو پہلگام کی بائسرن میں حملے کے ایک دن بعد تیار کیا گیا تھا، جس میں نہتے 26 سیاح ہلاک ہوئے تھے۔
جموں و کشمیر میں 97 غیر ملکی دہشت گرد سرگرم
اہلکار نے بتایا کہ اس وقت جموں و کشمیر میں 97 غیر ملکی دہشت گرد (FTs) اور چھ مقامی دہشت گرد (LTs) سرگرم ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ "کل غیر ملکی دہشت گردوں میں سے 30-40 جموں کے علاقے میں سرگرم ہیں، جب کہ 40-57 غیر ملکی دہشت گرد کشمیر کے علاقے میں سرگرم ہیں۔ کل چھ مقامی دہشت گردوں میں سے چار نے پاکستان مقبوضہ کشمیر میں اڈے بنا رکھے ہیں۔" جموں و کشمیر میں سرگرم دو مقامی دہشت گردوں کا نام لطیف اور ذاکر ہے۔
امیت شاہ کی جموں و کشمیر کی سکیورٹی پر گہری نظر
جموں و کشمیر کی صورت حال پر سکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ اپنی تازہ ترین میٹنگ میں وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ "سکیورٹی ایجنسیوں کی پرعزم کوششوں کی وجہ سے جموں و کشمیر میں ملک کے دشمنوں کے ذریعہ پروان چڑھایا گیا دہشت گرد نیٹ ورک عملی طور پر کمزور ہو گیا ہے۔"
شاہ نے یہ بھی یقین دلایا کہ ان کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سکیورٹی اداروں کے مل کر اور پوری مستعدی سے اہم کردار پر زور دیا۔ شاہ نے سکیورٹی فورسز پر بھی زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چوکس رہیں کہ دہشت گرد برف باری کا فائدہ اٹھا کر سرحد پار سے دراندازی نہ کریں۔
مزید پڑھیں:
وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں میں اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کی، ہفتہ کو یو ٹی کی ترقی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس
کشمیر میں 14 سیاحتی مقامات کے ساتھ یوسمرگ، دودھ پتھری دوبارہ کھل گئے، ایل جی منوج سنہا
وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ جموں و کشمیر کے موقع پر وادی بھر میں سیکوریٹی کے سخت انتظامات