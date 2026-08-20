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سال2019 کے بعد سفارت کاروں کے کشمیر دورے طے شدہ ہوتے ہیں: محبوبہ مفتی
بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے بدھ کو کشمیر کا دورہ کیا اور عمر عبداللہ سے ملاقات بھی کی۔
Published : August 20, 2026 at 6:18 PM IST
سرینگر: امریکی سفیر برائے ہندوستان سرجیو گور کے کشمیر دورے کے ایک دن بعد سیاسی جماعتوں نے مختلف ردعمل ظاہر کیا ہے۔ جہاں اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے کہا ہے کہ غیر ملکی شخصیات کے کشمیر دورے ’’طے شدہ‘‘ ہوتے ہیں، وہیں کانگریس نے کہا ہے کہ ملک کے اندرونی معاملات میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔
جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ 2019 سے پہلے غیر ملکی سفارت کار کشمیر آتے تھے، معاشرے کے مختلف طبقوں سے ملاقات کرتے تھے اور یہاں کے حالات کے بارے میں اپنی رائے لے کر واپس جاتے تھے۔ تاہم ان کے مطابق اب اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ محبوبہ نے کہا: ’’2019 کے بعد سے یہ سفارتی دورے طے شدہ ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، ایل جی یا وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں، شکارے کی سیر کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔‘‘
بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے بدھ کو کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے جموں و کشمیر کو ’’ہندوستان کا ایک اہم حصہ‘‘ قرار دیا اور سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور ڈل جھیل میں شکارا سیر بھی کی تھی۔
محبوبہ مفتی نے امید ظاہر کی کہ امریکہ جموں و کشمیر کا سفر کرنے والے اپنے شہریوں کے لیے جاری سفری ایڈوائزری واپس لے گا اور خطے کے باغبانی اور دستکاری کے شعبوں میں معاشی تعاون کرے گا، جس سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ "ان چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے۔" تاہم، محبوبہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے امریکی سفیر کے سامنے ایران پر بمباری اور مسلم ممالک پر حملوں کے حوالے سے جموں و کشمیر کے لوگوں کی ’’تشویش‘‘ اور ’’ناراضی‘‘ کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے مطابق ان واقعات کا اثر جموں و کشمیر پر بھی پڑتا ہے۔
محبوبہ نے کہا، ’’میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جموں و کشمیر کے مسائل امریکہ نہیں بلکہ نئی دہلی حل کرے گی۔ جب عمر صاحب کہتے ہیں کہ تمام مسائل دہلی میں حل ہوں گے تو وہ یہ مسائل نئی دہلی کے سامنے کیوں نہیں اٹھاتے؟‘‘ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کو واشنگٹن سے نہیں بلکہ نئی دہلی سے قیدیوں، چھاپوں، جائیدادیں منسلک کرنے، ملازمین کی برطرفی اور ایسے ماحول کے بارے میں بات کرنی چاہیے جہاں کوئی کھل کر بات نہیں کر سکتا۔
کانگریس نے کی تنقید
ادھر، جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حامد قرہ نے کہا ہے کہ کانگریس نے ہمیشہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ حصہ مانا ہے اور کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا: "چاہے وہ امریکی سفیر ہوں، امریکی وزیر خارجہ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی سفارت کار، اگر آج وہ کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے تو انہوں نے کوئی غیر معمولی بات نہیں کہی۔ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ پوری دنیا یہ جانتی ہے۔"
قرہ نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندرونی معاملات میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ "ایک طویل عرصے سے ہندوستانی حکومت کے معاملات میں امریکی مداخلت زیادہ تر حکومت کی ناکام پالیسی کی وجہ سے رہی ہے۔ آپریشن سندور کے دوران بھی امریکہ نے مداخلت کی تھی۔"
ایم ایل اے شالہ ٹینگ طارق قرہ نے مزید کہا کہ کانگریس کی پالیسی واضح ہے کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ "شملہ معاہدے کے بعد ہندوستان اور پاکستان ہی اس معاملے کے متعلقہ فریق ہیں اور کانگریس کسی تیسرے فریق کی مداخلت کو تسلیم نہیں کرتی۔ قرہ کے مطابق، ’’اگر آج کوئی تیسرا فریق مداخلت کر رہا ہے تو یہ موجودہ حکومت کی ناکام پالیسی کا نتیجہ ہے۔‘‘
بی جے پی نے کیا دفاع
دوسری جانب بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھوکر نے امریکی سفیر سرجیو گور کے اس بیان کا خیرمقدم کیا کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا ایک اہم حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ "یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔" ان کے مطابق پڑوسی ملک جموں و کشمیر کو ایک متنازع جگہ قرار دیتا رہا، لیکن بی جے پی حکومت کی خارجہ پالیسی نے اس مؤقف کو غلط ثابت کیا ہے۔ الطاف ٹھوکر نے مزید کہا کہ سرجیو گور کا کشمیر دورہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں مثبت تبدیلی اور ترقی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔
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