آج کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان: محکمہ موسمیات
محکمہ موسمیات نے سری نگر میں عام طور پر ابر آلود آسمان کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : December 15, 2025 at 10:41 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کے باوجود محکمہ موسمیات نے پیر کو پیش گوئی کی ہے کہ آج کشمیر ڈویژن کے دور دراز کے اونچے علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ہے۔
وادی کشمیر میں، سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت 1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کپواڑہ میں 1.6 ڈگری اور بارہمولہ میں 0.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پامپور 0.5 ڈگری پر سرد مقامات میں شامل تھا، جب کہ اونتی پورہ نقطہ انجماد سے نیچے منفی 0.8 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ شوپیاں میں بھی کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
دسمبر کے وسط تک سیاحتی مقامات اور اونچی جگہوں پر نسبتاً ہلکی راتیں دیکھنے کو ملیں۔ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت 1.0 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں 2.2 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں 1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کوکرناگ اور قاضی گنڈ دونوں میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سے اوپر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بانڈی پورہ 2.7 ڈگری سیلسیس پر نسبتاً زیادہ گرم رہا۔
جموں خطہ میں رات کا درجہ حرارت کافی زیادہ تھا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، ایئرپورٹ اسٹیشن 11.6 ڈگری پر قدرے گرم رہا۔ کٹرا میں 10.7 ڈگری سیلسیس، کٹھوعہ میں 9.4 ڈگری سیلسیس اور بٹوٹ اور رامبن دونوں میں 8.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ خطے میں سب سے سرد بانہال 3.1 ڈگری سیلسیس رہا۔
لداخ میں شدید سردی کا قہر جاری ہے، حالانکہ درجہ حرارت موسمی اوسط کے قریب رہا۔ لیہہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.8 ڈگری سیلسیس، کرگل میں منفی 1.2 ڈگری سیلسیس اور نوبرا ویلی میں منفی 0.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں بنیادی طور پر موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جس میں کشمیر ڈویژن کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے۔
آج کے لیے محکمہ موسمیات کے سرینگر سنٹر نے کہا کہ، موسمی ماہرین نے عام طور پر ابر آلود آسمان کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ سرینگر میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم ایک ڈگری کے قریب رہنے کا امکان ہے، جب کہ جموں میں زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری اور کم سے کم 11 ڈگری کے قریب درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔
