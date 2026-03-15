رامبن کے بھیری گنوت میں بجلی کا ترسیلی نظام ناقص، عوام کو مشکلات
مقامی باشندوں نے بتایا کہ محکمہ کی جانب سے علاقے میں بجلی سپلائی پہنچانے کی غرض سے کھمبے نصب کیے جو انتہائی بوسیدہ ہوچکے ہیں۔
Published : March 15, 2026 at 6:29 PM IST
رامبن : مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کے بھیری گنوت علاقے میں بجلی کے ناقص ترسیلی نظام سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے میں نصب بجلی کے کھمبے خستہ ہو چکے ہیں وہیں بجلی ترسیلی لائز بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ متعدد مقامات پر ترسیلی لائنز کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔
مقامی باشندوں نے نمائدہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ دراز قبل محکمہ کی جانب سے علاقے میں بجلی سپلائی پہنچانے کی غرض سے کھمبے نصب کیے جو انتہائی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی بار محکمہ بجلی کے اعلیٰ افسران کی نوٹس میں لائے جانے کے باوجود بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری نہیں لائی جاتی۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کے دوران دہشت گرد ہلاک: فوج
انہوں نے مزید کہا کہ اکثر و بیشتر کئی کئی ہفتوں تک علاقے میں بجلی غائب رہتی ہیں اسکے باوجود بجلی کے ماہانہ فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے ماہانہ بجلی فیس میں کمی اور خستہ حال ترسیلی نظام کو درست کیے جانے کا مطالبہ ضلع انتظامیہ کے سربراہ و ممبر اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو سے کیا ہے۔