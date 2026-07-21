ترال ٹاون میں آبی نکاسی کی بدحالی بے نقاب، بارش سے کاروباری متاثر

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ترال ٹاون میں آبی نکاسی کی بدحالی بے نقاب، بارش سے کاروباری متاثر
ترال ٹاون کے دکانات و مکانات میں بارش کا پانی داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : July 21, 2026 at 8:37 AM IST
ترال(شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال ٹاون میں پانی کی نکاسی کا انتظام نہ ہونے سے عوام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہیں تھوڑی سی بارش کے بعد ہی ڈرینیج سپلائی میں خلل پڑ گیا اور بلدیاتی محکمہ کی کارکردگی صاف نظر آئی۔ تفصیلات کے مطابق موسم بدلنے کے ساتھ بارشیں ہونے لگی اور ٹاون میں پانی دکانات کے اندر داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے ازخود پانی دکانوں سے باہر نکالا، میڈیا کے ساتھ ترال بالا کے ایک دکاندار علی محمد صوفی نے بتایا کہ بارش کے ساتھ ہی ترال کے اس مین مارکیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور پانی ہمارے دکانات اور گھروں میں داخل ہوتا ہے حالانکہ کئی مرتبہ متعلقہ حکام اور ممبر اسمبلی ترال کی نوٹس میں یہ مسئلہ لایا گیا لیکن بے سود ہے، کیونکہ یقین دہانیوں کے باوجود اس مسئلے کے سد باب کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ محکمہ بلدیہ نے دعوی کیا کہ ترال ٹاون کی خوبصورتی کے لیے کروڑوں روپے صرف کیے گیے ہیں لیکن زمینی سطح پر اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
ایک سماجی کارکن اوجل سنگھ نے بتایا کہ ترال ٹاون میں جامع ترقی کے لیے سرکار کی جانب سے بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن ترال کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے اس بارے میں بار ہا حکام کو اس جانب توجہ دینے کی اپیل کی گی لیکن نہ جانے کیوں سرکار اس جا نب توجہ دینے سے گریزاں ہیں۔
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اوجل سنگھ کے مطابق تاریخی قصبہ کے اندر پانی کی نکاسی کا کوئی معقول انتظام نہ ہونے سے عوام کو آج بھی مشکلات کا سامنا ہے اور اس بارے میں ممبر اسمبلی ترال اور دیگر آفیسران کا رول اہم ہوتا ہے لہذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔