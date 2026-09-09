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پونچھ: ساتویں جماعت کی طالبہ کے اغوا اور اجتماعی زیادتی کے الزام میں کیب ڈرائیور سمیت دو افراد گرفتار
شکایت میں بتایا گیا کہ 6 ستمبر کو طالبہ اسکول سے گھر واپس لوٹ رہی تھی، اس نے ایک کیب (ٹیکسی) میں سواری لی۔
Published : September 9, 2026 at 10:53 PM IST
پونچھ : جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کے مینڈھر علاقے سے ایک افسوسناک اور سنگین واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں پولیس نے ساتویں جماعت کی ایک کمسن طالبہ کو اغوا کرنے اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے جرم میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق، متاثرہ بچی کے والد نے گور سائی پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت درج کرائی۔ شکایت میں بتایا گیا کہ 6 ستمبر کو ان کی کمسن بیٹی اسکول سے گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ اس نے سڑک پر چلنے والی ایک کیب (ٹیکسی) میں سواری لی۔
ٹیکسی ڈرائیور ظہور مشتاق عرف سونو، اپنے دوست محمد عرفان کے ساتھ مل کر بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ الزام ہے کہ دونوں ملزمان نے بچی کو تین دن تک غیر قانونی حراست میں رکھا اور اس کے ساتھ متدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔
والد کی جانب سے شکایت ملتے ہی گور سائی پولیس نے فوری اور سخت کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 95/2026 درج کی ہے۔ ملزمان کے خلاف بھارتیہ نیاۓ سنہیتا کی دفعہ دفعہ 70(2) اجتماعی زیادتی، دفعہ 127(3) غیر قانونی حراست، دفعہ 137(2) اغوا اور پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں نامزد ملزمان (ظہور مشتاق اور محمد عرفان) کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تفتیش و قانونی کارروائی تیزی سے جاری ہے۔