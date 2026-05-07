ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دو ننھی قبریں اور باپ کا نہ ختم ہونے والا درد، زین اور زویا کی برسی پر پونچھ سوگوار
گزشتہ برس پاکستانی گولہ باری میں جاں بحق زین اور زویا کی پہلی برسی پر پونچھ میں ہر آنکھ نم، ہر دل سوگوار۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 7, 2026 at 8:40 PM IST
پونچھ (عامر تانترے): سرحدی قصبہ پونچھ میں آج ہر شخص زین اور زویا کو یاد کر رہا تھا، جو گزشتہ برس آج ہی کے دن پاکستانی گولہ باری میں جاں بحق ہوئے تھے۔
پونچھ-منڈی سڑک پر واقع ان کا آبائی گاؤں چکٹھرو کلانی ہو، پونچھ شہر کا کرسٹ اسکول ہو یا وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ سال 6 مئی کی رات سے 10 مئی کی دوپہر تک کے مشکل حالات دیکھے، سبھی پُر نم آنکھوں سے ان معصوم بچوں کو یاد کر رہے تھے، جو رحم مادر سے قبر تک ایک ساتھ رہے اور زندگی کی بہار دیکھنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے۔
جڑواں بہن بھائی - زین اور زویا- کے اہل خانہ نے ان کی برسی کے موقع پر پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا تھا، جہاں رشتہ دار، پڑوسی سمیت مقامی شہری بڑی تعداد میں جمع ہو کر مرحوم بچوں کی مغفرت اور سوگواروں کو تعذیت پیش کرنے پیہنچے۔
تاہم ان سب کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو خاموشی سے اپنے درد کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ چہرہ ان کے والد رمیز احمد خان کا تھا، جو اپنے دو منزلہ گھر میں آنے والوں کا استقبال تو کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے سے گزشتہ سال کا کرب صاف جھلک رہا تھا۔ ان کا بایاں بازو، جو آپریشن کے باوجود آج تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا، بے جان دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ان کی نظریں جیسے آج بھی اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھیں۔
7 مئی 2025 کی صبح رمیز خان اپنی اہلیہ اور دونوں بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان سے گاڑی میں سوار ہونے کے لیے باہر نکلے، یہ گاڑی ان کے برادر نسبتی لے کر آئے تھے تاکہ سرنکوٹ سے انہیں محفوظ مقام پر لے جا سکیں۔ ابھی وہ گھر کے باہر گلی میں ہی تھے کہ مکان کے قریب ایک گولہ آ گرا۔ دھماکے میں رمیز خان شدید زخمی ہو گئے جبکہ زین اور زویا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی اہلیہ اس وجہ سے بچ گئیں کیونکہ وہ اگلی گلی کی طرف مڑ چکی تھیں اور وہاں دھماکے کے ظاہری اثر سے وہ محفوظ تو رہیں، تاہم عمر بھر کے درد و کرب میں متبلا ہو گئیں۔
زخمیوں کو ضلع اسپتال پونچھ منتقل کیا گیا، جہاں بچوں کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ رمیز خان کو بہتر علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری اور بعد میں جی ایم سی جموں منتقل کیا گیا۔
دھماکے کے بعد جب تک رمیز خان کو جی ایم سی جموں میں مکمل ہوش نہیں آیا، انہیں اپنے بچوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بعد میں ان کی اہلیہ نے جی ایم سی جموں کے چوپڑا نرسنگ ہوم میں انہیں اس المناک حادثے کی خبر دی۔ اپنے بچوں کو آخری بار نہ دیکھ پانے کا درد آج بھی ان کے چہرے پر صاف نظر آتا ہے، حالانکہ اس سانحے کو ایک برس گزر چکا ہے۔
زین اور زویا کی قبریں ان کے گھر کے پچھلے حصے میں بنائی گئی ہیں، جو اب ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ آج وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور بچوں کے لیے دعائیں کیں۔
رمیز خان بار بار گھر سے باہر نکل کر اپنے بچوں کی قبروں تک جا رہے تھے، مگر غم کی شدت کے باعث کسی سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے رشتہ دار اور سیاسی کارکن شہزاد خان نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زین اور زویا کی موت ان کے لیے شہادت ہے کیونکہ انہوں نے وطن کے لیے اپنی جان قربان کی۔
انہوں نے کہا: "آج ہم ان معصوم روحوں کو خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوئے ہیں، اور پورا پونچھ ان بچوں کے لیے بے حد احترام رکھتا ہے۔" پونچھ کے کرائسٹ اسکول میں آج بھی اساتذہ اور طلبہ زین اور زویا کی یاد سے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جڑواں بھائی بین پونچھ کے اسی کرائسٹ اسکول میں زیر تعلیم تھے۔
کرائسٹ اسکولکے پرنسپل شیجو نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کافی کوششوں کے بعد اسکول میں دوبارہ معمولات اور سکون بحال کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا: "تمام طلبہ شدید ذہنی صدمے سے گزرے، خاص طور پر زین اور زویا کے ہم جماعتوں کو اس غم سے باہر آنے میں کئی ماہ لگے۔ زویا کی ایک قریبی دوست نے تو کلاس تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی کیونکہ وہ اپنی دوست کے بغیر اس کلاس میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر کافی محنت کے بعد ہم نے بچوں کو دوبارہ یکجا کیا۔"
پرنسپل نے مزید کہا کہ اسکول زین، زویا اور ایک اور طالب علم وہان بھارگو کو، جو گولہ باری میں جاں بحق ہوا تھا، ہمیشہ یاد رکھے گا۔
یہ بھی پڑھیں:
- آپریشن سندور کا ایک برس مکمل؛ سیاحوں، مقامی شہریوں کی بائیسرن چراگاہ دوبارہ کھولنے کی اپیل
- آپریشن سندور کا ایک سال: جموں کشمیر میں شہری ہلاکتوں میں کمی تاہم سرحد پر خوف برقرار
- آپریشن سندور کی پہلی سالگرہ: موت اور تباہی کے ایک سال بعد پونچھ کے جامعہ ضیاء العلوم میں زندگی آگے بڑھ رہی ہے
- آپریشن سندور کا ایک سال مکمل، پونچھ میں لوگ آج بھی پٹاخے کی آواز سے سہم جاتے ہیں