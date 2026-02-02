ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خطہ پیر پنجال سے لاء یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ
راجوری اور پونچھ اضلاع کے سیاسی و سماجی لیڈران بھی این ایل یو کی سیاسی کشمکش میں کود پڑے ہیں۔
Published : February 2, 2026 at 4:05 PM IST
راجوری (جہانگیر خان): خطہ پیر پنجال کے سیاسی و سماجی لیڈران اور کارکنان نے بھی نیشنل لاء یونیورسٹی (NLU) کی مانگ کرتے ہوئے پونچھ اور راجوری میں ادارہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔
سرحدی اضلاع - راجوری اور پونچھ - میں سیول سوسائٹی نے خطے کی سماجی اور ترقیاتی نوعیت کے مسائل، خاص کر این ایل یو کے قیام کے لیے ’’پیر پنجال جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے نیشنل لاء یونیورسٹی‘‘ کا قیام عمل میں لایا جس میں راجوری اور پونچھ کے سیاسی رہنماؤں، سماجی کارکنوں، ٹریڈ یونینز کے نمائندوں اور طلبہ تنظیموں کے رہنما شامل ہیں۔ تنظیم کے اراکین کی ایک اہم میٹنگ ڈاک بنگلوو، راجوری کے ’’ڈاکٹر راج کمار تھاپا میموریل کانفرنس ہال‘‘ میں منعقد ہوئی۔
اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں پیر پنجال کے علاقے میں نیشنل لاء یونیورسٹی (NLU) کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’خطہ پیر پنجال تاریخی طور پسماندہ علاقہ اور معیاری قانونی تعلیم تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے اسی خطے میں نیشنل لاء یونیورسٹی کا قیام ناگزیر ہے۔‘‘
اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی نے میڈیا کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مقاصد سے آگاہ کیا اور خطہ پیر پنجال کی دیرینہ تعلیمی اور ترقیاتی امنگوں پر روشنی ڈالی۔
یاد ہے کہ منتخب حکومت نے وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام کا عندیہ دیا تھا جس پر بی جے پی لیڈران سخت سیخ پا ہوئے اور یونیورسٹی کا قیام جموں میں عمل میں لایے جانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔
