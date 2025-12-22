ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پیر کی گلی سے تین افراد بحفاظت ریسکیو، پولیس نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیے
کسی بھی مدد کے لیے عوام پونچھ پولیس کنٹرول روم یا جاری کردہ ہیلپ لائن نمبرز پر 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں۔
December 22, 2025
جموں (محمد اشرف گنائی): پونچھ پولیس نے اتوار کی شام خراب موسم اور دشوار گزار حالات کے باوجود بروقت کارروائی کرتے ہوئے پیر کی گلی کے بلند پہاڑی علاقے میں پھنسے تین افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ پولیس کے مطابق اطلاع ملتے ہی ایس ڈی پی او سرنکوٹ کی نگرانی میں اور ایس ایچ او پولیس اسٹیشن سرنکوٹ کی قیادت میں فوری اور منظم ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔
انتہائی خراب موسمی حالات اور کم حدِ نگاہ کے باوجود پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ریسکیو کارروائی انجام دی۔ بروقت اقدام اور بہتر تال میل کے نتیجے میں تینوں افراد کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا۔ ریسکیو کیے گئے افراد کی حالت مستحکم ہے اور وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
ضلع پولیس پونچھ نے عوامی تحفظ کے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ سخت موسم کے دوران بالخصوص دور دراز اور حساس علاقوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، خصوصاً برفانی اور بلند پہاڑی علاقوں میں جانے سے بچیں اور ضلعی انتظامیہ و پولیس کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔
ادھر، خراب موسمی حالات کے پیش نظر پونچھ پولیس نے عوامی سہولت کے لیے 24 گھنٹے فعال ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال، سڑکوں کی بندش یا موسم سے متعلق واقعات کی فوری اطلاع دی جا سکے۔ پولیس نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، موسم کی تازہ اطلاعات پر نظر رکھنے، باہمی رابطہ برقرار رکھنے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پونچھ نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور مشکل حالات میں ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ انھوں نے عوام سے اپیل ہے کہ ہوشیار رہیں، تعاون کریں اور غیر ضروری خطرات سے بچیں۔
