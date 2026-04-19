پونچھ پولیس کی منشیات مخالف مہم جاری، مذہبی اداروں میں آگاہی پروگرام
گرسائی پولیس نے دعوت الحق مدرسہ، گھلاٹا میں ایک جامع آگاہی سیشن منعقد کیا جس میں بڑی تعداد میں مدرسے کے طلبا نے شرکت کی۔
Published : April 19, 2026 at 7:49 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں کشمیر میں جاری نسہ مکت موہم کے تحت آج سرحدی ضلع پونچھ میں پولیس کی جانب سے جاری “نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان” کے تحت منشیات کے خلاف مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے مختلف مذہبی اداروں میں بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جن میں نوجوانوں اور مذہبی شخصیات کی بھرپور شرکت دیکھنے کو ملی-
پولیس ترجمان کے مطابق اسی سلسلے میں پولیس اسٹیشن گرسائی نے گرسائی علاقے میں واقع دعوت الحق مدرسہ، گھلاٹا میں ایک جامع آگاہی سیشن منعقد کیا پروگرام میں مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی، جہاں انہیں منشیات کے نقصانات، اس کے فرد اور معاشرے پر پڑنے والے منفی اثرات اور منشیات کے استعمال و اسمگلنگ سے جڑے قانونی پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔
دوسری طرف پولیس اسٹیشن سرنکوٹ نے جامع مسجد سرنکوٹ میں بھی اسی نوعیت کا ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا،جس میں طلبہ اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین نے منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں اور مذہبی اداروں کے کردار کو نہایت اہم قرار دیا۔
پولیس ترجمان کے ایک بیان کے مطابق پولیس افسران نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ معاشرے کے تمام طبقات، خصوصاً نوجوان نسل، کو منشیات کے خلاف ایک مضبوط دیوار بننا ہوگا انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک صحت مند و منشیات سے پاک معاشرہ تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوں۔