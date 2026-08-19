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پولیس نے جج کی گاڑی روکی، چابیاں نکالیں، پونچھ میں عدلیہ اور پولیس آمنے سامنے
پولیس انتظامیہ کی جانب سے معذرت کیے جانے کے بعد ہڑتال پر بیٹھی بار ایسوسی ایشنز نے کام کاج بحال کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 19, 2026 at 3:17 PM IST
پونچھ، رام بن (عامر تانترے، نواز رونیال): سرحدی ضلع پونچھ میں پولیس کی جانب سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج میر وجاہت کی گاڑی روکنے، مبینہ طور پر گاڑی کی چابیاں نکالنے اور انہیں سڑک پر روک کر رکھنے کے معاملے نے عدلیہ اور پولیس کے درمیان تنازع کھڑا کردیا ہے۔ واقعے کے خلاف پونچھ اور رام بن بار ایسوسی ایشن نے ہڑتال کے ذریعے اپنا احتجاج درج کیا، جبکہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے معذرت کیے جانے کے بعد وکلا نے احتجاج ختم کرکے عدالتوں میں کام کاج بحال کردیا۔
جنوبی کشمیر کے ڈورو، اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے میر وجاہت پونچھ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کے علاوہ ضلع کے لیے نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (NIA) کے جج کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
یہ واقعہ 17 اگست کو اس وقت پیش آیا جب جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج، پونچھ، میر وجاہت چھٹی مکمل کرنے کے بعد پونچھ واپس جا رہے تھے۔ وہ سرنکوٹ بائی پاس پہنچے تو ایک پولیس سب انسپکٹر نے مبینہ طور پر ان کی گاڑی روک لی اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔
پونچھ بار ایسوسی ایشن کے صدر سنیل کمار شرما کے مطابق "پولیس اہلکار نے جج کی گاڑی کی چابیاں بھی نکال لیں اور انہیں سڑک پر ہی روکے رکھا۔ جج نے اپنی شناخت بھی ظاہر کی، تاہم اس کے باوجود انہیں آگے جانے نہیں دیا گیا۔"
بار ایسوسی ایشن کے وکیل اویس گنائی نے بتایا کہ "میر وجاہت کو اس سے پہلے بھی جموں پونچھ شاہراہ پر بھمبر گلی کے قریب روکا گیا تھا، تاہم اپنی شناخت ظاہر کرنے کے بعد انہیں آگے جانے دیا گیا۔" ان کے مطابق "سرنکوٹ بائی پاس پر پیش آنے والا واقعہ اس سے مختلف تھا، جہاں پولیس سب انسپکٹر نے مبینہ طور پر گاڑی کی چابیاں نکالیں اور جج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔"
اویس گنائی کے مطابق پولیس اہلکار نے جج سے کہا کہ اسے ’’اوپر سے احکامات‘‘ ملے ہیں کہ گاڑی کو روکا جائے اور اسے پونچھ جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ واقعے کے بعد سرنکوٹ عدالت کے ایک جج موقع پر پہنچے، جبکہ بعد میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پونچھ بھی وہاں پہنچ گئے اور میر وجاہت کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے گئے۔
پونچھ بار ایسوسی ایشن نے واقعے کو عدلیہ کے وقار اور آزادی سے جوڑتے ہوئے اسے محض ایک جج کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ماننے سے انکار کیا اور پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
18 اگست کو پونچھ کی تمام عدالتوں میں بار ایسوسی ایشن نے مکمل ہڑتال کی، جس کی حمایت جموں، رامبن اور وادی کشمیر کی بعض بار ایسوسی ایشنز نے بھی کی۔ رامبن بار ایسوسی ایشن نے بھی کام معطل کرتے ہوئے پولیس سب انسپکٹر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا اور ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ اور فوجداری کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس میں قرارداد منظور کرکے اسے جموں و کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کے ذریعے چیف جسٹس کے سامنے پیش کرنے کی درخواست کی۔ رامبن بار کے صدر ایڈووکیٹ سورج سنگھ پریہار نے واقعے کو عدلیہ کے وقار اور آزادی سے متعلق سنگین معاملہ قرار دیا۔
بعد ازاں پونچھ بار ایسوسی ایشن کے مطابق ضلع انتظامیہ اور پولیس نے ججوں سے رابطہ کرکے واقعے پر معذرت کی۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر سنیل کمار شرما نے بتایا کہ ججوں نے وکلاء کو آگاہ کیا کہ انتظامیہ اور پولیس نے اپنے رویے پر معذرت کی ہے، جس کے بعد ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
شرما نے کہا کہ اس وقت ضلعی انتظامیہ اور پولیس بڈھا امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد میں مصروف ہیں، جو 17 اگست سے شروع ہوئی۔ ان کے مطابق یاترا کے اختتام کے بعد معاملے پر مزید بات چیت کرکے باقی امور حل کیے جائیں گے۔ پونچھ پولیس کا مؤقف جاننے کے لیے پولیس افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم کسی افسر سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔
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