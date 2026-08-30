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آرمڈ فورسز ٹریبونل کی جانب سے بریگیڈیئر کے ریکارڈ سے سزا کا اندراج حذف کرنے پر گوجر رہنماؤں میں شدید ناراضی
گوجر برادری نے ہمیشہ ملک کے ساتھ اپنی وفاداری اور حب الوطنی کو دل میں رکھا ہے۔ یہ ثابت کرنے کےلئے نمائش کی ضرورت نہیں۔
Published : August 30, 2026 at 4:01 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں دسمبر 2023 کے دوران تین شہریوں کی حراستی ہلاکتوں کے معاملے میں ایک سینئر فوجی افسر کے خلاف کی گئی انتظامی تادیبی کارروائی کو ریکارڈ سے حذف کرنے کے آرمڈ فورسز ٹریبونل کے فیصلے پر گوجر برادری کے ممتاز رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ آرمڈ فورسز ٹریبونل نے بریگیڈیئر پدمسنبھوا آچاریہ کے خلاف عائد ’’شدید ناراضی‘‘ کی دو سالہ تادیبی کارروائی کو ان کے انتظامی ریکارڈ سے حذف کرنے کی ہدایت دی ہے۔
گوجر برادری کے رہنما شاہنواز چودھری نے اس فیصلے کو برادری کے ساتھ ’’مکمل غداری‘‘ قرار دیا۔ یہ معاملہ 21 دسمبر 2023 کو پونچھ کے ڈیرا کی گلی کے قریب فوجی گاڑیوں پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس حملے میں چار فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے دو کی لاشوں کے بارے میں فوج نے بتایا تھا کہ انہیں مسخ کیا گیا تھا۔ واقعہ کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی اور متعدد مقامی شہریوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا۔ ان میں سے تین شہری بعد میں زخمی حالت میں ہلاک ہوگئے۔
ان کی ہلاکتوں کے حوالے سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہیں مستن ڈھارا میں قائم کمپنی آپریٹنگ بیس میں پوچھ گچھ کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں مبینہ تشدد کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی۔ اس واقعے کے بعد XVI کور کے ہیڈکوارٹر کی جانب سے کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا۔ انکوائری کے نتیجے میں اس وقت 13 سیکٹر کی کمان سنبھالنے والے بریگیڈیئر آچاریہ کے خلاف انتظامی تادیبی کارروائی کی گئی۔ ان پر مناسب کمانڈ اور کنٹرول استعمال نہ کرنے، شہریوں سے مناسب انداز میں معاملہ نہ کرنے اور اپنے ماتحت اہلکاروں کی جانب سے مبینہ زیادتیوں کو روکنے میں ناکامی جیسے نکات پر کارروائی ہوئی تھی۔
گوجر رہنما شاہنواز چودھری نے کہا کہ گوجر برادری نے ہمیشہ ملک کے ساتھ اپنی وفاداری اور حب الوطنی کو دل میں رکھا ہے اور اسے ثابت کرنے کے لیے کسی نمائش کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اسے بار بار ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد غم و غصے کو کم کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے فوج کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس وقت انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
شاہنواز چودھری نے کہا کہ اگر ایک سینئر فوجی افسر کو دو سال کے لیے ’’شدید ناراضی‘‘ کی سزا دی گئی اور اب ٹریبونل نے حکم دیا ہے کہ یہ کارروائی اس کے سروس ریکارڈ میں ظاہر نہ ہو، تو یہ عدالتی نظام کا مذاق بن جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے مستقبل میں مذکورہ افسر کی ترقی کی راہ ہموار ہوسکتی ہے اور اس طرح ان بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کے معاملے میں جواب دہی کمزور پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کارروائی کے دوران پیش کیے گئے ان تحریری بیانات پر بھی جواب دیا جائے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس وقت XVI کور کے اعلیٰ عہدیدار، بشمول اس وقت کے کور کمانڈر، ڈی کے جی میں قائم کنٹرول روم میں موجود تھے جب مستن ڈھارا میں شہریوں سے مبینہ تشدد کیا جا رہا تھا۔
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص قانونی تکنیکی نکات کی آڑ لے کر اخلاقی اور عملی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کرسکتا۔ سماجی کارکن زاہد پرویز نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کو محض ایسی علامتی کارروائی نہیں بنایا جاسکتا جو ترقیوں کا موسم آنے کے ساتھ ختم ہوجائے۔ انہوں نے اعلیٰ افسران کی مبینہ نگرانی اور واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والے نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غیر جانب دار اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطابق حساس علاقوں میں سویلین اور فوجی جواب دہی کے حوالے سے کمانڈ کی ذمہ داری کو نظرانداز کرنا خطرناک مثال قائم کرسکتا ہے۔
جموں و کشمیر پولیس کے سابق سینئر سپرنٹنڈنٹ اور گوجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری شریف چوہان نے کہا کہ ’’مکمل جواب دہی ہی فوج کی اخلاقی طاقت ہے۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ اگر اندرونی ریکارڈ یا بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو اپنے ماتحت اہلکاروں کی مبینہ زیادتیوں کا علم تھا تو انتظامی ریکارڈ میں تادیبی کارروائی کو کمزور کرنے والا فیصلہ فوج کے نظم و ضبط کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے۔
آرمڈ فورسز ٹریبونل کے سامنے بریگیڈیئر آچاریہ نے 8 جولائی 2024 کو ان پر عائد تادیبی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ ٹریبونل نے افسر کی جانب سے دائر درخواست کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ شہریوں کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال قابل قبول نہیں اور فوجی نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ آئینی ذمہ داریوں کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ افسر نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ آپریشن کے دوران XVI کور کے کور کمانڈر اور کاؤنٹر انسدادِ شورش فورس ’’رومیو‘‘ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ سمیت اعلیٰ افسران کنٹرول روم میں موجود تھے، اس لیے ذمہ داری صرف ان پر عائد نہیں ہونی چاہیے۔
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انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ کور کمانڈر نے ایسے معاملے میں فیصلہ کیا جس میں وہ خود بھی فریق تھے۔ تاہم ٹریبونل نے ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زمینی کارروائیوں کی سمت، نگرانی اور کمانڈ کی ذمہ داری متعلقہ سیکٹر کمانڈر اور کمانڈنگ افسر پر عائد ہوتی ہے۔ ٹریبونل نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ 1990 کے تحت نافذ رہنما اصولوں میں شہریوں کے خلاف جسمانی طاقت اور تھرڈ ڈگری طریقوں کے استعمال کی سخت ممانعت ہے۔