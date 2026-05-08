سرحد کے محافظوں کو کب ملے گا تحفظ؟ پونچھ میں بنکروں کا وعدہ ادھورا
گزشتہ سال کی ہلاکت خیز گولہ باری کے بعد پونچھ کے لوگ آج بھی بنکروں کی تعمیر کے انتظار میں ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 8, 2026 at 3:20 PM IST
پونچھ (عامر تانترے): گزشتہ سال مئی کے ابتدائی ایام میں جب 'آپریشن سندور' کے جواب میں شہری علاقوں پر پاکستانی گولہ باری ہو رہی تھی، تو سرحدی علاقہ پونچھ ٹاؤن کے لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے جموں خطے کے مختلف علاقوں کی طرف اس وجہ سے نقل مکانی کرنی پڑی کیونکہ پورے پونچھ شہر میں ایسا کوئی بنکر موجود نہیں تھا جہاں وہ پناہ لے کر مہلک گولوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے۔
گولہ باری کو ایک برس کا عرصہ گزر چکا ہے تاہم آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف ہے اور ان کا ماننا ہے کہ "اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو لوگوں کے پاس سال گزشتہ کی طرح گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔"
اس کی سب سے بڑی وجہ ضلع میں کمیونٹی یا پرائیویٹ بنکروں کی تعمیر کا حکومتی وعدہ ابھی تک وفا نہیں کیا گیا۔ لوگ آج بھی امید اور دعا کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان دوبارہ کشیدگی نہ ہو۔
آپریشن سندور کے جواب میں پونچھ شہر پر پاکستان کی جانب سے کی گئی تباہ کن گولہ باری کی پہلی برسی پر مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی سرحدوں کے سچے محافظ اور محب وطن ہیں، مگر انہیں وہ سہولیات نہیں ملتیں جن کے وہ حقدار ہیں۔
پونچھ شہر کے ایک رہائشی ایڈوکیٹ بھانو پرتاپ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال جو کچھ ہوا وہ کبھی یادوں سے مٹ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا: "پونچھ، ملک کا آخری شہر نہیں بلکہ ہندوستان یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پونچھ کے لوگ مذہب سے بالاتر ہو کر ہمیشہ ملک کے وفادار اور سرحدوں کے محافظ رہے ہیں۔ لیکن جب ہمیں تحفظ دینے کی بات آتی ہے تو کوئی ہماری فکر نہیں کرتا۔ حکومتِ ہند، یو ٹی حکومت اور دیگر حکام نے کمیونٹی اور انفرادی بنکروں کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا، مگر ایک سال گزرنے کے باوجود عام لوگوں کے لیے ایک بھی بنکر تعمیر نہیں ہوا۔"
انہوں نے مزید کہا "صرف ایک بنکر ڈپٹی کمشنر دفتر کے احاطے میں بنایا گیا ہے، جبکہ ڈاک بنگلوو میں ایک اور بنکر کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی ہے۔" صرف بھانو پرتاپ ہی نہیں بلکہ ضلع بھر کے لوگوں نے بنکروں کی تعمیر نہ ہونے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ "حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔"
ریٹائرڈ فوجی امرجیت سنگھ، جو گزشتہ سال پاکستانی گولہ باری میں مارے گئے تھے، کے چچا سردار سرجن سنگھ نے بھی بنکروں کی تعمیر نہ کیے جانے کو شدید مسلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا: "گزشتہ سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے لے کر 10 مئی کی دوپہر تک پونچھ شہر کے ہر علاقے میں گولے برسے۔ ہر جگہ بنکروں کی ضرورت ہے اور میونسپل کونسل کو اس وقت تک کسی تعمیراتی منصوبے کی منظوری نہیں دینی چاہیے جب تک کہ ہر مکان کے نیچے بنکر بنانے کی گنجائش نہ ہو۔"
پونچھ کے ایک اور رہائشی اور سماجی کارکن اخلاق محمود نے کہا: "اگر دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمارے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بنکر موجود نہیں ہوگا۔ مشکل وقت میں پونچھ کے لوگ فوج، پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ کھڑے رہے، مگر ہماری حفاظت کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔"
گزشتہ سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی افواج نے پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں آپریشن سندور شروع کیا اور پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پاکستانی افواج نے پونچھ ضلع خاص کر پونچھ شہر کے شہری علاقوں پر شدید گولہ باری کی۔ اس دوران ضلع میں 14 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 11 صرف پونچھ شہر میں ہی مارے گئے، جبکہ 60 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ گولہ باری کے دوران پونچھ شہر کی 90 فیصد سے زیادہ آبادی اپنے آبائی دیہات، سرنکوٹ، راجوری اور جموں کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔
جنگ بندی کے اعلان کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سمیت کئی رہنما پونچھ پہنچے اور متاثریں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔
حکومت نے ضلع کے حساس علاقوں میں فوری طور پر بنکروں کی تعمیر کا یقین دلایا تھا اور یو ٹی حکومت نے اس سلسلے میں وزارت داخلہ کو ایک تجویز بھی بھیجی ہے۔
ڈپٹی کمشنر پونچھ، اشوک، شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ضلع میں تقریباً 5300 بنکر تعمیر کرنے کی تجویز ہے، جن میں سے 4000 بنکر ترجیحی بنیادوں پر بنائے جائیں گے۔ منظوری اور فنڈنگ ملتے ہی تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔"
