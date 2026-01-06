پہلگام حملے کے آٹھ ماہ بعد بھی مرکبان بے روزگار

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملے کے آٹھ ماہ بعد بھی مرکبان بے روزگار
پہلگام میں قریب بارہ سو مرکبان رجسٹرڈ ہیں، جن کی روزی روٹی براہ راست سیاحتی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 6, 2026 at 6:30 PM IST
پہلگام (میر اشفاق) : پہلگام کی بائسرن ویلی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلگام اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیاحت سے وابستہ افراد، خصوصاً مرکبان طبقہ شدید معاشی بحران سے جوجھ رہا ہے۔ یہ حملہ نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا بلکہ اس کے فوراً بعد سیاحتی سرگرمیاں بھی تقریباً مکمل طور پر معطل ہو گئیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کنبوں کی آمدن کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ گھوڑے بان، جو برسوں سے سیاحوں کو پہلگام کے مختلف مقامات تک لے جاکر مہمانوں کا وادی کا سفر یادگار بناتے، اچانک بے روزگار ہو گئے اور انہیں روزمرہ اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
تقریباً چھ ماہ کے طویل وقفے کے بعد اگرچہ پہلگام میں سیاحوں کی آمد بتدریج بحال ہونا شروع ہوئی ہے، تاہم انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات اور دیگر خدشات کے پیش نظر اہم سیاحتی مقامات پر گھوڑے چلانے پر عائد پابندیاں تاحال برقرار ہیں۔ ان پابندیوں کے باعث پہلگام میں 1200 سے زائد مرکبان کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جو اب بھی مستقل آمدن سے محروم ہیں۔
کئی گھوڑے بانوں نے قرض لے کر اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کی، مگر آمدن نہ ہونے کے باعث وہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے منفی اثرات صرف مرکبان طبقے تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ سیاحتی شعبے پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیاح، جو پہلگام کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھوڑے یا خچر کی سواری کو ایک اہم سرگرمی اور یادگاری لمحہ سمجھتے ہیں، پابندیوں کے باعث مایوس لوٹ رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے نہ صرف سیاحوں کی مجموعی دلچسپی متاثر ہو رہی ہے بلکہ مقامی معیشت کی بحالی کا عمل بھی سست پڑ گیا ہے۔
پونی ایسوسی ایشن کے صدر عبدالوحید وانی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’بائسرن میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کے بعد سیاحت سے وابستہ افراد، خصوصاً گھوڑے بان، مکمل طور پر روزی روٹی سے محروم ہو گئے تھے۔ تاہم تقریباً چھ ماہ کے طویل وقفے کے بعد اب دوبارہ سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پر ونٹر فیسٹیول کے آغاز کے بعد سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔‘‘
انہوں نے بتایا کہ سیاحتی سرگرمیوں او سیاحوں کی تعداد میں اضافہ گرچہ کافی خوش آئند ہے تاہم اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کئی مقامات پر گھوڑے چلانے پر پابندی عائد ہونے کے باعث گھوڑے بانوں کا روزگار معمول کے مطابق بحال نہیں ہو پا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’پہلگام میں 1200 کے قریب رجسٹرڈ گھوڑے بان ہیں اور کئی ماہ بعد گھوڑے بانوں کو دوبارہ کمائی کا موقع ملا تھا، مگر مختلف مقامات پر قدغن کی وجہ سے وہ سیاحوں کو گھوڑوں کی سواری فراہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں نہ صرف سیاحوں کی دلچسپی متاثر ہو رہی ہے بلکہ گھوڑا بان طبقہ بھی شدید مالی نقصان سے دوچار ہیں۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ گھوڑے بانوں کا طبقہ پہلگام کی سیاحتی شناخت کا اہم حصہ ہے ان کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے متوازن اور عملی اقدامات اٹھائے اور انہیں چلنے کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’مخصوص روٹس کی بحالی جیسے اقدامات سے نہ صرف سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے بلکہ متاثرہ کنبوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع بھی فراہم ہوگا۔‘‘
