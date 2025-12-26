ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وولر کی آلودگی کے سبب سوکھی مچھلیوں کا کاروبار متاثر
وولر جھیل ایشیا کی دوسری سب سےبڑی جھیل ہے،جو سینکڑوں خاندان کیلئےذریعہ معاش بھی ہے۔
Published : December 26, 2025 at 6:07 PM IST
بانڈی پورہ(ایجاز نازکی): دہائیوں سے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے لہاروال پورہ گاؤں کے کئی مچھیرے دھوپ میں خشک مچھلی تیار کرتے تھے، جو سردیوں میں محفوظ رکھی جاتی ہے اور مقامی مارکیٹوں میں فروخت کرتے تھے۔ لیکن ولر جھیل کی آلودگی اور ماحولیاتی تنزلی نے مچھلی کی دستیابی کو کم کر دیا ہے، جس سے یہ روایت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔
محمد سبحان ملاح کہتے ہیں کہ گھریلو گندگی، پلاسٹک کی آلودگی، اور پانی کے سطح میں کمی نے ایشیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی لیک میں مچھلی کی افزائش کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ لیک ہر سال سکڑ رہی ہے اور مچھلی کی دستیابی تیزی سے کم ہو گئی ہے، ایک مچھیرے نظیر احمد نے کہا۔ "پہلے، تقریباً ہر گھر مچھلی پکڑنے اور دھوپ میں خشک کرنے میں شامل تھا۔ اب صرف چند بزرگ لوگ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
سبحان ملاح کے مطابق دھوپ میں خشک مچھلی تیار کرنے کے لئے تقریباً تین ہفتوں کی مسلسل دھوپ درکار ہوتی ہے۔ لیکن کم مچھلی کی دستیابی اور آب و ہوا کی تبدیلی نے اس عمل کو متاثر کیا ہے۔
سردیوں میں خشک مچھلی کی مانگ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ سردیوں میں بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اب مچھلی پکڑنا مستحکم آمدنی فراہم نہیں کرتا، جس سے بہت سے لوگ دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔جس سے یہ روایت بھی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔
ایک مقامی مچھیرے محمد سبحان ملاح کہتے ہیں کہ گھریلو گندگی، پلاسٹک کی آلودگی، اور پانی کے سطح میں کمی نے ایشیا کی دوسری سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل میں مچھلی کی افزائش کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایک اور مچھیرے نظیر احمد کا کہنا ہے کہ جھیل ہر سال سکڑ رہی ہے، اور مچھلی کی دستیابی تیزی سے کم ہو گئی ہے پہلے، تقریباً ہر گھر میں مچھلی پکڑنے اور خشک کرنا شامل تھا۔ اب صرف چند بزرگ لوگ ہی یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
مزید پڑھیں: Illegal and Unseasoned Fishing in Wular افزائش کے موسم میں ولر جھیل میں غیرقانونی ماہی گیری سے آبی حیات متاثر
سبحان ملک نے مچھلی سکھانے کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دھوپ میں خشک مچھلی تیار کرنے کے لئے تقریباً تین ہفتوں کی مسلسل دھوپ درکار ہوتی ہے۔ لیکن کم مچھلی کی دستیابی اور آب و ہوا کی تبدیلی نے اس عمل کو متاثر کیا ہے۔بزرگوں کے مطابق سردیوں کے دوران حج پر جانے والے افراد سوکھی مچھلی کی چٹنی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔
جب کہ مقامی لوگوں کا یہ بھی ماننا تھاکہ اس مچھلی کے سالن سے نزلہ زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، جو کہ سردیوں کے دوران کشمیر میں عام ہوتا ہے ۔تاہم ولر میں مچھلیوں کی افزائش میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے اس اہم روایتی کاروبار پربھی برا اثر پڑا ہے۔