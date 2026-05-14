سفیدے کے مادہ درخت عوام کیلئے وبال جان ، کھلی فضا میں سانس لینا دشوار، کارگر قدم اٹھانے کا مطالبہ
لوگوں کا کہنا ہے کہ سفیدے کی روئی اتنی زیادہ مقدار میں فضا میں بکھر جاتی ہے کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔
Published : May 14, 2026 at 11:32 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): وادی کشمیر میں روسی سفیدے کے درختوں سے خارج ہونے والی روئی ان دنوں عوام کے لیے شدید پریشانی اور تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ مئی کے مہینے میں سفیدے کے مادہ درختوں پر کھلنے والے روئی نما پھول ہوا میں پھیل کر فضائی آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں، جس کے باعث لوگوں کو سانس لینے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فضا میں اڑتی یہ روئی نہ صرف راہگیروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے بلکہ گھروں، بازاروں، دفاتر اور تعلیمی اداروں تک بھی پہنچ رہی ہے، جس کے نتیجے میں عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کے دوران سفیدے کی روئی اس قدر زیادہ مقدار میں فضا میں بکھر جاتی ہے کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ لوگ جب سانس لیتے ہیں تو یہ باریک روئی ناک، منہ اور حلق میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نزلہ، زکام، گلے کی خراش، سانس کی تکالیف اور چھاتی کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی افراد نے شکایت کی کہ انہیں آنکھوں میں جلن، پانی آنے اور جلد پر خارش جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر دمے، الرجی اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں جبکہ ضعیف العمر افراد اور بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
لوگوں کے مطابق سفیدے کی یہ روئی کھڑکیوں اور دروازوں کے ذریعے گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، جس کے باعث گھروں کے اندر کا ماحول بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل بن چکا ہے کیونکہ بچوں میں الرجی اور سانس کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کئی علاقوں میں لوگوں نے ماسک پہننے کو مجبوری قرار دیا ہے تاکہ وہ خود کو اس آلودگی سے محفوظ رکھ سکیں۔
ماہرین صحت نے بھی سفیدے کے درختوں سے خارج ہونے والی روئی کو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ معروف ماہر امراض ڈاکٹر عرفان گل کے مطابق یہ روئی ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر چھاتی کی الرجی، نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آنکھوں اور جلد میں انفیکشن کا بھی خطرہ موجود رہتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو پہلے سے الرجی یا دمے کے مریض ہوں۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر زیادہ وقت تک کھلے ماحول میں رہنے سے گریز کریں۔
واضح رہے کہ روسی سفیدہ یا پاپلر کشمیر میں بڑے پیمانے پر لگایا گیا تھا کیونکہ یہ درخت تیزی سے بڑھتا ہے اور لکڑی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سفیدے کے مادہ درختوں سے خارج ہونے والی روئی عوامی شکایات کا سبب بن گئی۔ سنہ 2015 میں ہائی کورٹ نے سفیدے کے درختوں کو کاٹنے کی ہدایت دی تھی تاکہ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دلائی جا سکے۔ بعد ازاں سنہ 2019 میں سرکار کی جانب سے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا گیا، خاص طور پر کورونا وبا کے دوران یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ سفیدے کی روئی وائرس کے پھیلاؤ میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر مختلف اضلاع میں مادہ سفیدے کے درختوں کی کٹائی کے احکامات جاری کیے گئے جبکہ نئے سفیدے کے درخت لگانے اور ان کی فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔
تاہم ماہرین ماحولیات نے سفیدے کے درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سفیدے کے درخت ماحولیات، آکسیجن کی فراہمی اور لکڑی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی بے تحاشا کٹائی ماحول پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ماہرین ماحولیات کی مخالفت کے بعد ہائی کورٹ نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جس میں ماہرین ماحولیات اور دیگر متعلقہ شعبوں کے ماہرین شامل تھے۔
کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سفیدے کے درختوں سے نکلنے والی روئی براہ راست کسی انفیکشن، الرجی یا کورونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ ثابت نہیں ہوئی، تاہم عوامی پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے بعد میں درختوں کی شاخ تراشی کی ہدایت دی تھی تاکہ روئی کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے۔ لیکن بعد میں ایک مقامی وکیل ایڈوکیٹ شفقت کی جانب سے عدالت میں عرضی دائر کیے جانے کے بعد اس عمل پر بھی روک لگا دی گئی۔
ایڈوکیٹ شفقت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سفیدے کے درختوں کا بے تحاشا کٹاؤ یہاں کی معیشت کے لئے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ،ان خدشات کے پیش نظر انہوں نے سنہ 2020 میں عدالت سے رجوع کیا تھا جس کے بعد اس پر اسٹے لگایا گیا ۔انہوں نے کہا کہ تب سے آج تک اس حوالہ سے کوئی نئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔
ادھر عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سفیدے کے مادہ درختوں کے مسئلے کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایک منظم پالیسی مرتب کرنی چاہیے تاکہ عوام کو اس فضائی آلودگی اور صحت سے متعلق خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ شہریوں نے اپیل کی کہ یا تو مادہ سفیدے کے درختوں کی مناسب شاخ تراشی کی جائے یا ان کے متبادل کے طور پر ایسے درخت لگائے جائیں جو ماحول دوست بھی ہوں اور عوامی صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہوں، تاکہ لوگ سکون اور راحت کی سانس لے سکیں۔