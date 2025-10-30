ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام پر سیاست تیز، بی جے پی نے وزیراعلیٰ پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دوبارہ شروع ہوا۔ آج وزیراعلیٰ رینٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے ایک بل پیش کریں گے۔
Published : October 30, 2025 at 10:35 AM IST
سری نگر: جموں کشمیر میں نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام سے متعلق این سی حکومت کی قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی مرکز کے زیر انتظام علاقے کی سیاست گرما گئی ہے۔ بی جے پی نے وزیراعلیٰ کے ذریعہ اس اعلان کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
واضح رہے بی جے پی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے خلاف انتخابی کمیشن سے شکایت کی ہے جس میں مرکزی علاقے میں آئندہ ضمنی انتخابات سے قبل ماڈل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
یہ پیشرفت اس وقت ہوئی جب وزیر اعلیٰ نے جموں و کشمیر میں ایک عارضی کیمپس کے ساتھ نیشنل لاء یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان میں بتایا کہ حکومت اس یونیورسٹی کے لیے موزوں جگہوں کی نشاندہی کر رہی ہے اور عارضی طور پر اس کا کیمپس ضلع بڈگام میں قائم کیا جا سکتا ہے، واضح رہے وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں 11 نومبر کو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔
ایوان میں بی جے پی کے قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے اسے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔
نگروٹہ اور بڈگام دو نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات مقرر ہیں اور انتخابی ضابطہ اخلاق 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کے ضمنی انتخابات کے اعلان کے ساتھ عمل میں ہے۔ بڈگام اسمبلی سیٹ عمر عبداللہ کے سیٹ خالی کرنے اور اپنے روایتی گاندربل حلقہ کو برقرار رکھنے کے بعد خالی ہوئی ہے۔
اسمبلی اجلاس کا پانچواں دن:
سری نگر میں قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں موسم خزاں کے اجلاس کا آج پانچواں دن ہے۔ توقع ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں روزمرہ کے قانون سازی کے کام کے علاوہ رینٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے ایک بل پیش کریں گے۔
اس بل کا مقصد رینٹ اتھارٹی قائم کرنا ہے تاکہ احاطے کے کرایے کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور مالک مکان اور کرایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کا مقصد تنازعات کے حل کے لیے فوری فیصلہ سازی کا طریقہ کار فراہم کرنا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: