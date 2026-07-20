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سیاست انتظار کر سکتی ہے، انسانیت کو اولین ترجیح ملنی چاہیے: سنیل شرما
سنیل شرما نے کہا کہ 'ذمہ دار سیاسی جماعت کی حیثیت سے بی جے پی نے 20 جولائی کا احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔'
Published : July 20, 2026 at 10:32 AM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) سنیل شرما نے روز کہا کہ سیاست انتظار کر سکتی ہے اور انسانیت کو اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پونچھ اور راجوری اضلاع میں اچانک آنے والے سیلاب سے جانی و مالی نقصان کے پیش نظر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں و کشمیر میں 20 جولائی کو ہونے والے اپنے مجوزہ احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
سرینگر میں بی جے پی کے رکن اسمبلی شام لال شرما، بی جے پی کے ریاستی نائب صدر شہناز گانیا، جنرل سیکریٹریز گوپال مہاجن اور انور خان اور ترجمان زوراور سنگھ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ پارٹی نے کل ہونے والے احتجاج کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ احتجاج گھنٹہ گھر، لال چوک سے شروع ہو کر سول سیکریٹریٹ پر اختتام پذیر ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں سیاسی سرگرمی کے بجائے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ضرورت ہے۔
سنیل شرما نے کہا کہ یہ سیاسی محاذ آرائی کا وقت نہیں ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا سیاست انتظار کر سکتی ہے۔ اس وقت انسانیت کو اولین ترجیح ہونی چاہیے اور ہر سیاسی جماعت کو متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی مرکزی اور جموں و کشمیر کی قیادت، پارٹی کارکنوں کے ساتھ، اس سانحے سے گہرے رنجیدہ ہیں اور انہوں نے احتجاج کرنے کے بجائے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔
سنیل شرما نے کہا ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم نے احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب لوگ غم زدہ ہوں اور مدد کے منتظر ہوں تو یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ اس مرحلے پر احتجاج کرنا انتظامیہ کی جانب سے جاری بچاؤ کارروائیوں میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ صرف مؤخر کیا گیا ہے اور حالات معمول پر آنے کے بعد نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔
قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا کہ بی جے پی کی ٹیمیں متاثرین کی مدد اور قدرتی آفت سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر پونچھ اور راجوری روانہ ہوں گی۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے بات کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی رہنماؤں کو بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے، صورتحال کا جائزہ لینے اور زمینی حقائق سے مرکز اور جموں و کشمیر حکومت کو آگاہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔قدرتی آفت کی شدت کا حوالہ دیتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ راجوری میں ایک شخص کی موت کی باضابطہ اطلاع دی گئی ہے جبکہ ایک اور شخص کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ہے، جب کہ پونچھ میں 16 اموات کی اطلاع ہے۔
انہوں نے کہا یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں ہیں۔ پارٹی کے پاس دستیاب معلومات کی بنیاد پر دونوں اضلاع میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 18 معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچانک آنے والے سیلاب نے رام بن، ڈوڈہ، کشتواڑ اور بنی-بسوہلی کو بھی متاثر کیا ہے،تاہم اب تک ان اضلاع سے جانی نقصان کی کوئی بڑی اطلاع نہیں ملی ہے۔
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سنیل شرما نے کہا کہ راجوری میں نقصان بے مثال ہے اور یہ جموں و کشمیر میں قدرتی آفات کی تاریخ میں املاک کو ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ بچاؤ کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ انہوں نے پونچھ کے سرنکوٹ میں پیش آنے والے سانحے پر بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا، جہاں ایک خاندان کے آٹھ افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اب تک صرف تین لاشیں برآمد کی جا سکی ہیں۔