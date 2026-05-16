ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاسی جماعتوں کو انتخابی منشور سے گریز کرنا چاہیے، رکن اسمبلی ترال کا عجیب و غریب بیان
رفیق احمد نائیک نے کہا کہ وہ محبوبہ مفتی کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انتخابی منشور جاری ہی نہ کریں۔
Published : May 16, 2026 at 7:30 AM IST
ترال (شبیر بٹ): انتخابات میں جہاں سیاسی پارٹیاں منشور جاری کرکے ووٹروں کو اپنی جانب لبھانے کی کوشش کرتی ہیں، وہیں کشمیر کے ایک ممبر اسمبلی رفیق احمد نائیک نے یہ بیان دے کر سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو منشسور جاری کرنے سے ہی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں ان وعدوں پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔
پی ڈی پی لیڈر و ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار ہر محاز پر ناکام ہو چکی ہے اور انتخابات سے قبل جو وعدے اس سرکار نے اپنے انتخابی منشور میں کیے تھے، ان پر اب تک یہ حکومت عمل کرنے میں ناکام نظر آرہی ہے۔ موصوف نے ان خیالات کا اظہار گذشتہ روز ترال میں پارٹی کی ایک تقریب کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی۔
انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو اپنا، منشور بنانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ بعد میں جب منشور میں کیے گیے وعدے پورے نہیں ہوتے، اسے نہ صرف بر سر اقتدار پارٹی بلکہ حزب اختلافات کے لیڈران بھی عوام میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔
اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی آنے والے انتخابات میں پارٹی صدر محبوبہ مفتی کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ عوام کے لیے انتخابی منشور ہی جاری نہ کریں بلکہ وہی چیزیں بولنی چاہیے جن پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔
رفیق احمد نائیک نے بتایا کہ سیاست کو باوقار بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ سیاست کو جھوٹ اور مکاری سے پاک کیا جائے تاکہ عوام کے اندر مایوسی کے بجائے اعتماد پیدا ہو۔