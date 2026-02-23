ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال میں سیاسی مافیا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں: ڈاکٹر ہربخش

ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا ہے کہ ترال میں سیاسی مافیا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

Political mafia duping Public in Tral says Dr Harbaksh Urdu News
ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے میٹنگ کی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 23, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، پلوامہ جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): کشمیر میں روایتی سیاسی پارٹیوں نے ہمیشہ لوگوں کو سبز باغ دکھاکر ان کے حقوق پر شب خون مارا ہے۔ تاہم جیلوں میں بند پڑے قیدیوں کی رہائی کو لے کر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ان خیالات کا اظھار جموں وکشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان اور ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے ترال میں ایک پارٹی پروگرام کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ کیا۔

اس موقع پر کئی افراد نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے بتایا کہ بطور ڈی ڈی سی انہوں نے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران حتی الامکان کوشش کی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات کا ازالہ ہو جائے اور اس بارے میں صحت اور تعلیم ان کی ترجیحات میں شامل رہی۔

ممبران اسمبلی کا کام دوسروں کے کاموں کے ربن کاٹنا

اپنی پارٹی کے ترجمان اور ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے کہا کہ آج کے ممبران اسمبلی ڈی ڈی سی کونسل کی جانب سے منظور کرائے گئے کاموں کے ربن کاٹ رہے ہیں۔ جو کسی بھی طرح ان کا کام ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے کہا کہ ترال علاقے میں سیاسی دلال سرگرم ہوچکے ہیں جو نوکریوں اور تبدیلیوں کے عوض عوام سے رقومات اکٹھا کر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔

قیدیوں کو رہا کرنے کے عوض بھاری معاوضے کی وصولی

قیدیوں کو رہا کرنے کے عوض بھاری معاوضے کی وصولی کی بھی خبر ہے۔ اپنی پارٹی کے ترجمان اور ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے مزید کہا کہ جیلوں میں بند افراد کو رہا کرنے کے عوض بھی یہ لیڈران روپے اکٹھا کر رہے ہیں جس کی جانب انتظامیہ کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ لوگ ان کو رہا کراکے صرف اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

شوپیان کی تاریخی جامع مسجد: روحانیت کی روشن علامت، جنوبی کشمیر کا فخر جہاں صدیوں کی دعائیں ہیں محفوظ

جموں کشمیر میں سرگرم سات ملی ٹنٹس کا نیٹ ورک ختم، سکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن کامیاب

جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم شروع

کشتواڑ کے بعض علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات عارضی طور پر معطل

کشتواڑ میں آپریشن تراشی-اول: تین عسکریت پسند ہلاک، اسلحہ برآمد

TAGGED:

DR HARBAKSH ON POLITICAL LEADER
POLITICAL MAFIA DUPING PUBLIC TRAL
POLITICAL MAFIA DUPING TRAL PUBLIC
ترال میں سیاسی مافیا عوام کو دھوکہ
DR HARBAKSH SINGH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.