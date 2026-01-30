ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروش پر حملے کی جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی، جانیں کس نے کیا کہا
جموں و کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی کی مداخلت سے مرکزی ملزم کی گرفتاری ہوئی ہے۔
Published : January 30, 2026 at 8:56 AM IST
جموں: اتراکھنڈ میں ایک 18 سالہ کشمیری نوجوان پر حملے کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے بعد، جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی مداخلت کے بعد حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے۔
جمعرات کو بیان میں کہا گیا کہ عمر عبداللہ کی مداخلت کے بعد ہی ایف آئی آر درج ہوئی جو کہ مرکزی ملزم کی گرفتاری کا باعث بنی۔
Chief Minister spoke with the Hon’ble Chief Minister of Uttarakhand, @pushkardhami, regarding the incident of assault on a young Kashmiri shawl seller in Uttarakhand and urged him to take strict action against the perpetrators.@pushkardhami assured that strict action, including…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) January 29, 2026
بدھ کے روز اتراکھنڈ کے دہرادون ضلع میں ایک 18 سالہ کشمیری شال فروش کو مبینہ طور پر شرپسندوں کے ہجوم نے نشانہ بنایا۔ نوجوان شال فروش کی بے رحمی سے لوہے کی سلاخوں سے پٹائی کی گئی جس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹیں آئیں۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ، "وزیر اعلی نے اتراکھنڈ میں ایک نوجوان کشمیری شال فروش پر حملے کے بارے میں، اتراکھنڈ کے وزیر اعلی سے بات کی اور ان سے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ، " اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ دھامی نے یقین دلایا کہ اس معاملے میں ایف آئی آر کے اندراج سمیت سخت کارروائی کی جائے گی اور جموں و کشمیر کے رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔"
This recent series of attacks including in Himachal Pradesh and now this one are unacceptable and must stop. It can’t be claimed that J&K is an inalienable part of India while people from Kashmir, in other parts of the country, live in fear for their lives. My Government will… https://t.co/qBoiBGvlCE— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 29, 2026
پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، عمر عبداللہ نے ایکس پر لکھا، "ہماچل پردیش سمیت حملوں کا یہ حالیہ سلسلہ اب ناقابل قبول ہے اور اسے روکنا چاہیے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا ایک ناقابل تنسیخ حصہ ہے جب کہ کشمیر کے لوگ، ملک کے دیگر حصوں میں، اپنی جانوں کے لیے خوف میں جی رہے ہیں۔
عمر عبداللہ نے مزید کہا، "میری حکومت جہاں بھی ضروری ہو وہاں قدم اٹھائے گی اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں اس کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی ضرورت ہو گی وہ کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ وزارت داخلہ، حکومت ہند بھی اسی خطوط پر دوسری ریاستوں کو بھی حساس بنائے گی۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اتراکھنڈ پولیس نے اس معاملے میں فوری کارروائی کی۔
اتراکھنڈ سے ایک سرکاری اپ ڈیٹ کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ، "پولیس نے مطلع کیا کہ پولیس اسٹیشن وکاس نگر میں ملزم سنجے یادو اور ایک دیگر شخص کے خلاف بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 117 (2) اور 352 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
اس میں مزید کہا گیا کہ، "ملزم سنجے یادو کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ضروری قانونی کارروائی شروع کی جا رہی ہے، اور اسے جیل بھیجا جائے گا۔"
جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر کھویہامی نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ سے پہلے اس کی شناخت کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی اور "یہ جاننے کے بعد کہ خاندان کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے اور اس کا تعلق کشمیر سے ہے، حملہ آور پرتشدد ہو گئے۔"
Another young Kashmiri shawl seller has been brutally attacked in Uttarakhand. These traders travel across India to earn an honest livelihood, yet repeated assaults reveal a disturbing pattern that demands urgent action and accountability.— M Y Tarigami (@tarigami) January 29, 2026
جموں کشمیر کے سیاستدانوں نے حملے کی مذمت کی:
سی پی آئی (ایم) کے ایم ایل اے ایم وائی تاریگامی اور جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) نے بھی کشمیری نوجوانوں پر حملے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔
تاریگامی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "اتراکھنڈ میں ایک اور نوجوان کشمیری شال فروش پر وحشیانہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تاجر ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، پھر بھی بار بار ہونے والے حملے ایک پریشان کن انداز کو ظاہر کرتے ہیں جو فوری کارروائی اور جوابدہی کا مطالبہ کرتا ہے۔"
This 18 year old Kashmiri shawl vendor was assaulted in Uttarakhand with irons rods till his bones crumbled. It’s one of many acts of violence against Kashmiris in India where perpetrators know they enjoy institutional impunity. These are NOT fringe elements anymore. BJP is… pic.twitter.com/R2sGhcVzj5— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) January 29, 2026
پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے جمعرات کو کہا کہ اتراکھنڈ میں ایک کشمیری شال فروش پر مبینہ حملہ بی جے پی کے ایسے عناصر کو "مرکزی دھارے میں لانے" کا نتیجہ ہے جو "ادارہاتی استثنیٰ سے لطف اندوز ہوتے ہیں"۔
مفتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "اس 18 سالہ کشمیری شال فروش پر اتراکھنڈ میں لوہے کی سلاخوں سے حملہ کیا گیا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ ہندوستان میں کشمیریوں کے خلاف تشدد کی بہت سی کارروائیوں میں سے ایک ہے جہاں مجرم جانتے ہیں کہ وہ ادارہ جاتی استثنیٰ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔"
The attacks against Kashmiris across the country show no signs of abating. Even a minor has not been spared. This shows a culture of tolerance across the country to such intolerant incidents.— Sajad Lone (@sajadlone) January 29, 2026
Regrettably not many voices in the country are perturbed about these events.
دریں اثناء پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد لون نے کہا کہ اس طرح کے حملوں میں کمی کے آثار نظر نہیں آتے۔
لون نے ایکس پر کہا، "ملک بھر میں کشمیریوں کے خلاف حملوں میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ ایک نابالغ کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے عدم برداشت کے واقعات کے خلاف پورے ملک میں رواداری کے کلچر کو ظاہر کرتا ہے۔
The incident is condemnable & culprits must be brought to justice.— Sajid Yousuf Shah (@TheSkandar) January 29, 2026
But @INCIndia, where was your outrage when 17–18 cases of assault, intimidation & harassment against Kashmiri shawl sellers took place in Congress ruled Himachal Pradesh in 2025?
Innocents were beaten by goons,… https://t.co/GRwOQ4qvhH
وہیں بی جے پی لیڈر ساجد یوسف شاہ نے کشمیری شال فروش پر حملے کی مذمت کی۔
بی جے پی کے ترجمان شاہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "18 سالہ کشمیری شال فروش تابش احمد پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، جس پر ایک ہجوم نے اتراکھنڈ کے وکاس نگر میں وحشیانہ حملہ کیا تھا۔"
انہوں نے کہا کہ کشمیری بھی ملک کے دیگر شہریوں کی طرح محب وطن ہیں۔
انھوں نے لکھا، "نفرت کی اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
