پی ایم مودی کے دورہ اسرائیل پر سیاسی لیڈروں کی تنقید، گاندھی کے ملک کی خارجہ پالیسی پر اٹھائے سوال
اننت ناگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی پالیسیوں پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔
Published : February 26, 2026 at 6:06 PM IST
سرینگر: وزیرِ اعظم نریندر مودی کے اسرائیل دورے کے درمیان جموں و کشمیر کی سابق وزیرِ اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اس دورے کو ملک کی روایتی پالیسی کے منافی قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ عالمی حالات میں اسرائیلی وزیرِ اعظم نیتن یاہو سے گرمجوشی کا اظہار “گاندھی کے ملک” کے لیے اچھا پیغام نہیں۔
اننت ناگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی پالیسیوں پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور ایسے ماحول میں بھارتی وزیرِ اعظم کا اسرائیلی قیادت کے ساتھ قریبی روابط کا اظہار ملک کی خارجہ پالیسی کے توازن پر سوال اٹھاتا ہے۔
وزیرِ اعظم مودی دو روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے جہاں انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے خطاب کیا اور ہولوکاسٹ کی یادگار یاد واشم کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیرِ اعظم کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے فلسطین کا حوالہ دیا۔ کانگریس پارٹی نے بھی مودی کے خطاب کو اسرائیلی قیادت کا “غیر مشروط دفاع” قرار دیا۔ پارٹی کے جنرل سکریٹری برائے مواصلات جئے رام رمیش نے سابق وزیرِ اعظم جواہر لال نہرو کے اسرائیل کے قیام سے متعلق مؤقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی تاریخی خارجہ پالیسی عدم وابستگی اور متوازن سفارتکاری پر مبنی رہی ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق اسرائیل دورہ اور اس کے دوران ہونے والے بیانات داخلی سیاست اور خارجہ پالیسی دونوں حوالوں سے بحث کا موضوع بن گئے ہیں۔