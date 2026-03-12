ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ پر حملے کی چوطرفہ مذمت، سیاسی پارٹیوں اور لیڈران کا اظہار تشویش
یوٹی کے سیاسی رہنماؤں نے جموں میں فاروق عبداللہ پر ہوئے ناکام قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔
Published : March 12, 2026 at 8:13 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کی سیاسی پارٹیوں اور سینئر لیڈران نے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبد اللہ پر ہوئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ بی جے پی اور کانگریس سمیت یوٹی کے تمام سینئر سیاسی لیڈران نے جموں میں ایک شادی تقریب کے دوران ہوئے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
جموں و کشمیر کانگریس اکائی کے صدر و رکن اسمبلی طارق قرہ نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ''آج جموں میں سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ صاحب اور دیگر سینئر لیڈران پر ہوئے فائرنگ کے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس نوعیت کی تشدد کی وارداتیں سخت پریشان کن ہیں اور خطے میں موجودہ سکیورٹی کے منظرنامے کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔''
Strongly condemn the shocking firing incident on former CM Farooq Abdullah sb & other senior leaders reported in Jammu today. Such acts of violence are deeply disturbing and raise serious concerns about the prevailing security scenario in the region.— Tariq Hameed Karra (@TariqKarra) March 11, 2026
طارق حمید قرہ نے مزید کہا کہ یو ٹی میں ''بڑھتی ہوئے جرائم اور لاقانونیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جن کو امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ عوام تحفظ، استحکام اور محفوظ ماحول کے مستحق ہیں اور یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔''
جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد لون نے بھی اس حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ ''ڈاکٹر فاروق صاحب، سریندر چودھری اور ناصر اسلم پر ہوئی بزدلانہ فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔''
Condemn the cowardly firing at Dr Farooq sahib and Surinder Choudhary Ji and Nasir Aslam sahib. Thanks to Allah Almighty that they are safe.— Sajad Lone (@sajadlone) March 11, 2026
وہیں جموں و کشمیر سے رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے بھی اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان کے دفتر نے ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا کہ رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے جموں میں رپورٹ ہونے والے اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کی جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب وزیر اعلی سریندر چودھری پر شادی تقریب کے دوران فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کی ایسی وارداتیں شدید تشویش کا باعث ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ قصورواروں کے ساتھ قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔
Hon’ble Member of Parliament @RuhullahMehdi has strongly condemned the reprehensible incident reported in Jammu in which fire was opened on Dr. Farooq Abdullah and Deputy Chief Minister Surinder Chaudhary during a wedding function.— Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) March 11, 2026
