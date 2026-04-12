رامبن کے مگركوٹ میں مبینہ تشدد کے واقعہ پر سیاسی ردعمل میں شدت: لاش برآمد نہیں ہوئی، ریسکیو آپریشن جاری
ڈپٹی کمشنر محمد الیاس خان نے بتایا کہ علاقہ گہری کھائیوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : April 12, 2026 at 10:42 PM IST
رامبن : جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے مگركوٹ علاقے میں پیش آئے ایک مبینہ واقعے نے سیاسی اور عوامی سطح پر شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ تاہم ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ تاحال کسی بھی شخص کی لاش برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی ہلاکت کی سرکاری تصدیق کی گئی ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن مسلسل جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق واقعہ پیش آنے کے بعد فوری طور پر تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کی گئیں۔
ڈپٹی کمشنر محمد الیاس خان نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ علاقہ انتہائی دشوار گزار اور گہری کھائیوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اندھیرے کے باعث آپریشن کو عارضی طور پر روکنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جسے صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ پولیس اور دیگر ایجنسیوں کی ٹیمیں، بشمول ڈرونز اور کیو آر ٹی یونٹس، متاثرہ شخص کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ایک پولیس افسر کے مطابق جب تک کوئی لاش برآمد نہیں ہوتی، کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔
دوسری جانب، اس واقعہ پر مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔ ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین نے بتایا کہ مبینہ طور پر پوگل پرستان کے ایک شخص، جس کی شناخت تنویر احمد چوپان کے طور پر کی گئی ہے، کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ گائے لے کر جا رہا تھا اور اس کے پاس باقاعدہ سرکاری اجازت نامہ بھی موجود تھا۔ ان کے مطابق ڈگڈول کے مقام پر چند مشتبہ افراد نے اس پر حملہ کیا، اسے ہراساں کیا اور مارا پیٹا، جس کے بعد اس نے جان بچانے کے لیے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ سجاد شاہین نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک اور تشویشناک قرار دیا۔
ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ راجو نے بھی اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قومی شاہراہ کے قریب ایک شخص کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مکمل تحقیقات، فوری انصاف اور شاہراہوں پر سکیورٹی کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا۔
سینئر کانگریس رہنما وقار رسول وانی نے بھی واقعہ کو “ہولناک قتل” قرار دیتے ہوئے خود ساختہ گئو رکھشکوں کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا اور فوری گرفتاریوں کا مطالبہ کیا۔ تاہم ضلعی انتظامیہ نے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک کسی بھی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی اور واقعہ کی اصل نوعیت جانچ کا حصہ ہے۔ پولیس نے بھی کہا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔
ادھر بانہال بیوپار منڈل کے صدر انجینئر شاداب وانی نے واقعہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک روزہ بند کی کال دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال حساس ہے اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ افواہوں سے گریز کریں اور سرکاری اطلاعات پر ہی اعتماد کریں، جبکہ ریسکیو آپریشن کے ختم ہونے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہو سکے گی۔