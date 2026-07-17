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ڈوڈہ میں شہری کی ہلاکت پر سیاسی و سماجی حلقوں کا ردعمل، شفاف تحقیقات کا مطالبہ
التجا مفتی نے واقعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خاندان انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے، واقعہ کی حقیقت سامنے آنا ضروری ہے۔
Published : July 17, 2026 at 11:01 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ڈوڈہ کے بھدرواہ علاقے میں ایک عام شہری عارف حسین کی موت کے واقعہ پر سیاسی و سماجی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ڈوڈہ میں شہری عارف حسین کی ہلاکت سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات، جن میں مبینہ طور پر سکیورٹی فورسز پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، انتہائی تشویشناک ہیں۔
انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کی مکمل حقیقت سامنے لائی جائے اور ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ایسی صورتحال کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے جہاں الزامات یا شبہات تشدد کا سبب بنیں۔ انہوں نے قانون کے مطابق کارروائی اور انصاف کو یقینی بنانے پر زور دیا۔
پی ڈی پی کی اور ایک خاتون رہنما التجا مفتی نے بھی واقعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عارف حسین کی حاملہ اہلیہ صدمے میں ہیں اور شوہر کی موت کو قبول نہیں کر پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا خاندان انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے اور کہا کہ واقعہ کی حقیقت سامنے آنا ضروری ہے۔
نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ شہری کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں اور جہاں ضرورت ہو جواب دہی طے کی جا سکے۔
سئنر صحافی احمد علی فیاض نے بھی واقعہ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو معاملے کی ابتدائی تحقیقات کر کے تفصیلی بیان جاری کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی اہلکار کی غلطی ثابت ہوتی ہے تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ اگر پولیس اہلکار بے قصور پائے جائیں تو ان کا دفاع بھی کیا جانا چاہیے۔
بتادیں کہ پولیس کے مطابق بھدرواہ کے جائی ویلی علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت دیکھنے کے بعد پولیس ٹیم نے افراد کو روکنے کی کوشش کی، جس دوران مبینہ طور پر ہاتھا پائی ہوئی اور ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کے مطابق اسی دوران ایک گولی چلنے سے ایک شخص زخمی ہوا،جسے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت عارف حسین کے طور پر ہوئی ہے واقعہ کے بعد علاقے میں احتجاج بھی ہوا، جبکہ عوامی و سیاسی حلقوں کی جانب سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
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