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پولینڈ کے ڈونر نے کشمیری بچے کو نئی زندگی دی، سکمز میں اپنی نوعیت کا پہلا مڈ طریقہ کار انجام
یہ ایک ایسا طبی طریقہ کار ہے جس میں مریض کوایسے ڈونر سے اسٹیم سیلز لگائے جاتے ہیں جومریض کا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 24, 2026 at 9:32 AM IST
سرینگر( پرویز الدین): جموں و کشمیر کے ڈاکٹروں کو ایک اہم کامیابی ملی، جب شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ (سکمز ) نے کامیابی کے ساتھ اپنا پہلا میچڈ ان ریلیٹیڈ ڈونر (ایم یو ڈی) ہیماٹوپوائٹک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ایک تین سالہ کشمیری بچے پر کیا۔ یہ بچہ ایک نایاب خلیات کے عطیہ اور غیر معمولی خلیات سے متاثر تھا۔ بچے کو اپنی خلیات پولینڈ کے ایک شخص نے رضاکارانہ طور پر عطیہ کیے ہیں۔
ایسے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ تھا جو کہ ملک میں چند ایک انسٹی ٹیوٹ انجام دیتے ہیں ۔اکثر یہ طریقہ کار اپنے کسی رشتہ دار یا خاندان میں سے کوئی دیتا ہے جو کہ مریض سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ ایک اجنبی شخص کے سیلز تھیں جسے مچیڈ ان ریلیٹیڈ ڈونر کہا جاتا ہے۔
سکمز میں انجام دئیے گئے اپنی نوعیت کے اس پروسیجر سے متعلق میڈیا نمائندوں سے سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ، "یہ فخر کی بات ہے کہ سکمز میں اس طرح کا پروسیجر کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا اور اسے ملک میں چند بڑے اسپتال ہی انجام دیتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار کو تقریباً 30 سے 40 لاکھ کا خرچ آتا ہے لیکن سکمز صورہ میں مریض کو یہ سہولت مفت میں فراہم کی گئی۔ انھوں نے واضح کیا کہ، صرف چند لاکھ روپے کا خرچ ادویات پر آیا ہے۔
اس دوران انہوں نے سٹیم سیل عطیہ کے لیے لوگوں سے آگے آنے کی اپیل کی تاکہ دیگر زندگیاں بچائی جاسکیں۔ اس دوران سکمز کے شعبہ ہیماٹولوجی کے سربراہ نے اس کامیابی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کی جدید خدمات کی فراہمی میں یہ ایک اہم پیشرفت ہے۔