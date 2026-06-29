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جموں و کشمیر: 'پولیو فری پاکستان' پمفلٹ پر ہنگامہ، سرکاری تحقیقات کا حکم
سی ایم او نے بی ایم او کنڈی کو ایک تفصیلی اور حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
Published : June 29, 2026 at 7:32 PM IST
جموں: (محمد اشرف غنی) چیف میڈیکل آفیسر، راجوری نے 'تیز پلس پولیو امیونائزیشن پروگرام 2026' سے متعلق مبینہ طور پر غیر مجاز اور گمراہ کن معلوماتی تعلیم اور مواصلاتی مواد کی گردش کے سلسلے میں بلاک میڈیکل آفیسر سے وضاحت طلب کی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی طرف سے حاصل کردہ سرکاری معلومات کے مطابق آئی پی پی آئی مہم سے متعلق ایک تشہیری پمفلٹ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور واٹس ایپ گروپس پر بڑے پیمانے پر گردش کر رہا ہے۔ پمفلٹ میں بی ایم او کنڈی کا نام اور عہدہ درج ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ محکمہ صحت کی جانب سے سرکاری طور پر منظور اور جاری کیا گیا ہے۔ سی ایم او نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پمفلٹ میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا لوگو اور "پولیو فری پاکستان" کا نعرہ نمایاں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جموں و کشمیر کے محکمہ صحت اور طبی تعلیم یا حکومت ہند کی صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت سے وابستہ نہیں ہے۔ معلومات میں کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا مواد منظوری کے بغیر استعمال کیا گیا ہے اور یہ عوام کو سرکاری صحت کے پروگراموں کے بارے میں گمراہ کر سکتا ہے۔
خط میں مزید کہا گیا کہ یہ مواد مبینہ طور پر کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ایوب لون نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بڑے پیمانے پر پھیل گیا۔
سی ایم او نے بی ایم او کنڈی کو ایک تفصیلی اور حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آیا مواد بلاک میڈیکل آفس کے علم یا منظوری سے بنایا گیا، منظور کیا گیا یا تقسیم کیا گیا۔ رپورٹ میں غیر مجاز لوگو اور نعرے سمیت ذمہ داروں کی شناخت اور مواد کو کن حالات میں تقسیم کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔