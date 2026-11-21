ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیہہ میں وانگچک کے خلاف پابندیوں کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے پولیس انتظامات کو ہٹا لیا گیا
پولیس کے مطابق وانگچک کو نظر بند نہیں کیا گیا، لیہہ کے اے ڈی ایم نے ان کےخلاف ایک پابندی کا حکم جاری کیا ہے۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 7:16 AM IST
لیہہ/جموں: جمعہ کی رات پولیس نے لیہہ میں ان انتظامات کو ہٹا دیا جو ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کے خلاف جاری کردہ پابندیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے تھے۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔ پولیس نے یہ بھی واضح کیا کہ وانگچک کو 'نظر بند' نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے قبل، وانگچک نے الزام لگایا تھا کہ 11 نومبر کو احتجاجی مقام سے ہٹائے جانے اور ان کی رہائش گاہ پر پہنچائے جانے کے بعد، انہیں عملی طور پر اپنے گھر تک محدود کر دیا گیا تھا۔
لیہہ ڈسٹرکٹ پولیس نے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں کہا کہ، "پابندیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے پولیس انتظامات کو ہٹا دیا گیا ہے۔" یہ وضاحت وانگچک کے ان دعووں کے بعد سامنے آئی ہے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جس سے ان کی نقل و حرکت عملی طور پر محدود ہو گئی ہے۔
ADM Leh has passed a prohibitory order against Shri Sonam Wangchuck. It is clarified that he was not put under any house arrest as has been claimed. Police arrangements which was placed to ensure compliance of prohibitory order has been withdrawn.@lg_ladakh @Ladakh_Police— District Police Leh (@LehPolice) November 20, 2026
پولیس نے کہا، "لیہہ کے اے ڈی ایم نے سونم وانگچک کے خلاف ایک پابندی کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ انہیں 'نظر بند' نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔"
وانگچک 'لیہہ ایپیکس باڈی' (ایل اے بی) کے اہم رکن ہیں۔ انھوں نے اس سے قبل الزام لگایا تھا کہ ان کی رہائش گاہ کے باہر تقریباً 20 سے 25 پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار تعینات ہیں، جس کی وجہ سے وہ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر پا رہے۔ 'ایکس' اور فیس بک سمیت اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں، کارکن نے الزام لگایا تھا کہ ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی اہلکار، گاڑیاں اور خیمے موجود ہیں، اور ہر طرف مسلح اہلکار تعینات ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنی نقل و حرکت پر عائد ان پابندیوں کو قانونی طور پر چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں مجسٹریٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شامل ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کسی فرد کو باضابطہ طور پر گرفتار کیے بغیر پرامن احتجاج میں شرکت کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ وانگچک نے الزام لگایا کہ یہ پابندیاں اس لیے عائد کی گئی ہیں کیونکہ 'لیہہ ایپیکس باڈی' اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' کے رہنما لداخ سے متعلق مختلف مطالبات کی حمایت میں احتجاج کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ مجوزہ احتجاج 'آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل' کے آئندہ انتخابات کے وقت سے بھی منسلک تھا، جو چار دسمبر کو ہونے والے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: