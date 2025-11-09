ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے خصوصی مہم
اس مہم کے تحت مشتبہ افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کے ساتھ عسکریت پسندوں کے اوور گراؤنڈ کارکنوں کی گھیرابندی کی جا رہی ہے۔
Published : November 9, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : November 9, 2025 at 7:43 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے مطابق، پاکستان سے کام کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے ہینڈلرز کی مدد کرنے والے اوور گراؤنڈ کارکنوں کے خلاف پورے کشمیر میں ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔
پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے کام کرنے والی دہشت گرد تنظیموں سے منسلک نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کے لیے پورے کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی گئیں۔ پولیس نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں غلام نبی خان عرف امیر خان کے آبائی گاؤں کی تلاشی لی۔
پولیس کا الزام ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین کا سینئر کمانڈر ہے۔ وہ یو اے پی اے (غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام ترمیمی ایکٹ) کے تحت ایک نامزد دہشت گرد ہے اور سنہ 1990 کی دہائی کے دوران پی او کے میں داخل ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے اسی گاؤں میں ظفر بھٹ عرف خورشید کے گھر پر بھی چھاپہ مارا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حزب المجاہدین کا مالیاتی سربراہ ہے۔ دونوں پر پاکستان سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا الزام ہے۔ یہ سرچ آپریشن ملک دشمن سرگرمیوں کے انسداد اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا۔ سکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق یہ مہم مناسب قانونی طریقہ کار کے بعد اور مناسب اجازت کے تحت شروع کی گئی ہے۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ آپریشن میں ایسے افراد کو نشانہ بنایا گیا جو سرحد پار واقع اپنے ہینڈلرز کے کہنے پر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں سہولت کاری، مالی معاونت اور اسے فروغ دینے میں ملوث تھے۔ افسر نے مزید کہا، "ان کارروائیوں کے دوران، فعال آپریٹرز کے متعدد رشتہ داروں اور ساتھیوں کے خلاف ملک دشمن سرگرمیوں میں مسلسل ملوث ہونے پر متعلقہ قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔" وہ فوجی مدد فراہم کرنے، پروپیگنڈا پھیلانے اور بھرتی میں مدد کرنے میں ملوث پائے گئے۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر کے متعدد مقامات پر پولیس چھاپے
افسر نے مزید کہا، "چھاپے کے دوران، ڈیجیٹل آلات اور مجرمانہ مواد بھی ضبط کیے گئے. مزید تحقیقات کے لئے ان آلات کی جانچ کی جا رہی ہے." سوپور، شمالی کشمیر میں، متعدد مشتبہ افراد کے خلاف احتیاطی حراستی قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہیں سب جیل میں رکھا گیا ہے، جب کہ دیگر کے خلاف حفاظتی اقدامات شروع کیے گئے ہیں تاکہ انہیں ملک مخالف سرگرمیوں میں مدد کرنے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے روکا جا سکے۔
اہلکار نے کہا کہ انہوں نے "خطے میں نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے یا انتہا پسندانہ مواد پھیلانے کی کوشش کرنے والے ممکنہ سلیپر سیلز، ان کے حامیوں اور آن لائن پروپیگنڈا کرنے والوں کی نگرانی کے لیے تکنیکی اور انسانی نگرانی میں اضافہ کیا ہے۔" پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی احتیاطی نوعیت کی ہیں۔
اس کا مقصد نوجوانوں کو بنیاد پرستی کے اثرات سے بچانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ "یہ آپریشن آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا، اور دہشت گردوں کے ساتھیوں اور ان کے ہینڈلرز کے نیٹ ورک پر خصوصی نگرانی رکھی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر کام کرنے والے عناصر امن و امان کو خراب نہ کر سکیں۔"
مزید پڑھیں: کپواڑہ میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش ناکام، دو دہشت گرد ہلاک