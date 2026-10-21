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پلوامہ میں پولیس یادگاری دن منایا گیا، شہداء کو خراجِ عقیدت پیش
ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں منعقدہ تقریب کے دوران شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا گیا۔
Published : October 21, 2026 at 4:32 PM IST
پلوامہ : ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا اور ایس ایس پی ساحل سرنگل کی تقریب میں شرکتBody:ملک بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی بدھ کے روز پولیس یادگاری دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پلوامہ ساحل سرنگل سمیت پولیس کے متعدد افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔
ہر سال 21 اکتوبر کو پولیس یادگاری دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ان بہادر پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ دن 21 اکتوبر 1959 کو لداخ کے علاقے ہاٹ اسپرنگز میں چینی فوج کے حملے کے دوران شہید ہونے والے دس پولیس اہلکاروں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں منعقدہ تقریب کے دوران شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس افسران نے پھولوں کی چادر چڑھا کر ان بہادر جوانوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ملک کی سلامتی، امن اور سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی پلوامہ ساحل سرنگل نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پولیس افسران اور اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ قومی جذبے، فرض شناسی اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں اور ملک کے وقار، امن اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
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پولیس یادگاری دن کے سلسلے میں پلوامہ پولیس کی جانب سے والی بال ٹورنامنٹ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز آج سے ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کا مقصد پولیس اہلکاروں میں کھیلوں کے جذبے، باہمی ہم آہنگی اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ تقریب کے دوران شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ عوام کی حفاظت اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اپنی ذمہ داریاں پوری دیانت داری اور عزم کے ساتھ انجام دیتی رہے گی۔