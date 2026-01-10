ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کے سانبہ میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد
برآمد کی گئی چیزوں میں ایک 9 ایم ایم پستول، ایک 1-9 ایم ایم پستول، چینی ہینڈ گرنیڈ اور سولہ لائیو راؤنڈ شامل ہیں۔
Published : January 10, 2026 at 10:31 AM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر پولیس نے جموں و کشمیر کے سانبہ ضلع میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات بتاتے ہوئے، پولیس نے بتایا کہ پولیس نے خفیہ جانکاری کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پالورا گاؤں میں تلاشی مہم شروع کی۔ سرچ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔
پولیس نے کہا کہ برآمدگی کے بعد پولیس نے تمام چیزوں کو ضبط کر لیا۔ ان میں ایک 9 ایم ایم پستول (اسٹار مارکنگ-میڈ ان چائنہ 02 میگزین کے ساتھ)، 1-9 ایم ایم پستول (آسٹریا میں تیار کردہ) ایک میگزین کے ساتھ، ایک چینی ہینڈ گرنیڈ (مارکنگ-ایس پی ایل ایچ جی آر 84 کے ساتھ) اور سولہ 19 ایم ایم لائیو راؤنڈ شامل ہیں۔
فی الحال معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں جموں و کشمیر بھر میں عسکریت پسندوں کے خلاف سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں شدت آئی ہے۔ اس سے قبل 29 دسمبر کو جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع کی چنانی تحصیل میں اے کے 47 رائفل کی ایک میگزین برآمد کی گئی۔ وہیں گاندربل میں یکم جنوری کو بڑی کارروائی کرتے ہوئے سکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے دو معاونین کو گرفتار کر لیا، نیز سات جنوری کو کشمیر میں میول اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 22 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔
