راشٹریہ ایکتا دیوس کے موقع پر ضلع پولیس پلوامہ نے ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں رن فار یونٹی (منی میراتھن) کا انعقاد کیا
یہ یونٹی رن ڈی سی آفس کمپلیکس سے شروع ہوکر ڈی پی ایل میں اختتام پذیر ہوئی۔
Published : October 31, 2025 at 3:05 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 4:41 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج ایکتا دیوس کے موقع پر رن فار یونٹی پروگرام کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ ایس ایس پی پلوامہ تنوشری اور دیگر سول، پولیس اور سی آر پی ایف انتظامیہ کے افسران موجود تھے۔ رن فار یونٹی پروگرام میں سول انتظامیہ کے پولیس جوانوں سی آر پی ایف جوانوں کے علاقے اسکولی بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یہ یونٹی رن ڈی سی آفس کمپلیکس سے شروع ہوکر ڈی پی ایل میں اختتام پذیر ہوئی۔ یہ ایکتا دیوس 25 اکتوبر سے شروع ہوا جس میں مختلف محکموں کی جانب سے کئی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ ان سرگرمیوں میں دلکش تقریبات، بنیادی ڈھانچے کے آڈیو ویژول پر مشتمل آرٹ کی نمائشوں، راشٹریہ ایکتا دیوس کے وعدوں، پینٹنگز، مباحثوں، اور "اتحاد کے لیے دوڑ" کے ذریعے پلوامہ ضلع کی نمایاں تبدیلی کی نقاب کشائی کی گئی۔ ایکتا دیوس تقریب میں ضلع کے اندر انفرادی محکموں کی نمایاں کامیابیوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔
پوری کمیونٹی کو شامل کرنے کے لیے، ڈی سی نے پہلے ہی ہدایت جاری کی تھی۔ اس حوالے سے ضلع کی سطح، سب ڈویژن کی سطح، بلاک کی سطح، اور نیچے پنچایت کی سطح پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ شرکت اور کمیونٹی کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس ہفتہ بھر کی تقریبات کا اختتام ایک عظیم الشان تقریب کے ساتھ ہوا جو ضلع پلوامہ کے اتحاد، کامیابی اور پائیدار جذبے کی مثال ہے۔
اس موقع پر ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ راشٹر ایکتا دیوس ملک بھر میں منایا جارہا ہے اور اس سلسلے میں ضلع پلوامہ میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وہیں آج اس کی اختتمامی تقریب میں رن فار یونٹی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں سبھی شعبوں سے منسلک لوگوں نے شرکت کی۔