پلوامہ پولیس نے لسی پورہ علاقے میں اتحادی نغمہ مقابلہ منعقد کیا
سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کی یاد میں ایک اتحاد نغمہ مقابلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
Published : May 7, 2026 at 4:29 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پولیس پلوامہ کی جانب سے لاسی پورہ علاقے میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کی یاد میں ایک شاندار اتحاد نغمہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی، اس تقریب میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ ان کے ہمراہ ڈی وائی ایس پی محمد یوسف ایس ڈی پی او لیتر، ایس ایچ او لیتر شبیر احمد اور ضلع پولیس پلوامہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔
تقریب کا بنیادی مقصد نوجوان نسل میں منشیات کے مضر اثرات اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف بیداری پیدا کرنا تھا تاکہ ایک ترقی یافتہ، پرامن اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکے۔
اس موقع پر مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے ثقافتی پروگرام، ملی نغمے اور پیغامِ امن پر مبنی تقاریر پیش کیں، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ طلباء نے اپنے فن کے ذریعے اتحاد، بھائی چارے اور برائیوں سے پاک معاشرے کا پیغام عام کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ڈی پی او لیتر محمد یوسف نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرتی ہیں اور معاشرے سے منشیات و دیگر برائیوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع پولیس پلوامہ عوام میں بیداری پیدا کرنے اور ایک محفوظ و پرامن ماحول قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ متحرک ہے۔
تقریب کے اختتام پر شرکاء اور طلباء کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پولیس حکام نے مستقبل میں بھی اس نوعیت کے پروگرام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔