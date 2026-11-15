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آری پل ترال میں پولیس پبلک دربار کا انعقاد؛ عوامی مسائل کے فوری ازالے کی یقین دہانی
پولیس افسران نے لوگوں پر زور دیاکہ وہ علاقے میں جرائم و منشیات کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کےلیے تعاون کریں۔
Published : November 15, 2026 at 3:14 PM IST
ترال: اونتی پورہ پولیس نے پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی تال میل کو فروغ دینے کے لیے آری پل ترال میں ایک عوامی میٹنگ (پولیس پبلک دربار) کا انعقاد کیا۔ میٹنگ کی صدارت ایس ایس پی اونتی پورہ ارشاد حسین راتھر نے کی، جبکہ اس موقع پر ایس ڈی پی او راجیش کمار، ایس ایچ او ترال تجمل الاسلام اور ڈی او آری پل ظہور احمد کے علاوہ مقامی شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔
اس میٹنگ کا مقصد مقامی لوگوں کو پولیس افسران کے ساتھ براہِ راست بات چیت کا موقع فراہم کرنا تھا، تاکہ وہ عوامی تحفظ، سلامتی اور دیگر شہری مسائل سے متعلق اپنی شکایات اور خدشات پولیس حکام کے سامنے رکھ سکیں۔ پولیس افسران نے شرکاء کی شکایات اور تجاویز کو بغور سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو متعلقہ حکام تک پہنچا کر ان کے ازالے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔
اس موقع پر پولیس افسران نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے جرائم کی روک تھام، منشیات کی لعنت پر قابو پانے اور ایک محفوظ و پُرامن ماحول کو یقینی بنانے میں عوامی تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اونتی پورہ پولیس نے عوامی خدمت کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور عوام کے درمیان باہمی اعتماد، تعاون اور بہتر تال میل کو فروغ دینے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے عوامی رابطہ پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔
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میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی اونتی پورہ نے بتایا کہ پولیس اور عوام کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے پروگرام نہایت ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے پروگرام کے دوران جو مسائل ہمارے نوٹس میں لائے گئے ہیں ان پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا اور سول انتظامیہ کو بھی ان مسائل سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ عوامی مشکلات کا بروقت ازالہ ہو سکے۔