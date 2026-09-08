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لڑکیوں کو کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے پولیس نے خواتین کے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا
اس ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی چھ ٹیموں نے حصہ لیا۔
Published : September 8, 2026 at 3:52 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) پلوامہ پولیس کی جانب سے لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کی غرض سے ضلع پلوامہ کے نکلورہ علاقے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا فائنل مقابلہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کھیلا گیا۔
ٹورنامنٹ کا فائنل میچ گریس الیون پلوامہ اور پلوامہ اسٹرائیکرز کے درمیان ایک سنسنی خیز مقابلے کی صورت میں کھیلا گیا۔ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گریس الیون پلوامہ نے ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
اس ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی چھ ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا مقصد لڑکیوں میں کرکٹ کے ہنر کو نکھارنا اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔
فائنل کے اختتام پر پولیس افسران نے کھلاڑیوں اور دونوں ٹیموں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ فاتح ٹیم گریس الیون پلوامہ کو ٹرافی کے ساتھ 25 ہزار روپے نقد انعام دیا گیا، جبکہ رنر اَپ ٹیم پلوامہ اسٹرائیکرز کو ٹرافی کے علاوہ 15 ہزار روپے نقد انعام سے نوازا گیا۔
پلوامہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا مسلسل انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے سازگار ماحول اور بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ پولیس کے ان اقدامات کو ضلع کے نوجوانوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔
اس موقع پر کھلاڑی نیلوفر منظور نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات لڑکیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں میں بھی اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں کھیلوں کو بطور کیریئر اپنانے کی جانب راغب ہوں۔