ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت میگا ریلی کا اہتمام
یہ ریلی ترال کے گورنمنٹ ہایر سکینڈری سکول سے شروع ہوکر بس اسٹینڈر پر ختم ہوئی۔
Published : April 20, 2026 at 1:19 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں و کشمیر کے ترال میں پولیس کی جانب سے آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں ایک میگا ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں ایس ڈی پی او راجیش کمار، ایس ایچ او ترال تجمل الاسلام، طلبہ اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔
یہ ریلی گورنمنٹ ہایر سکینڈری سکول ترال سے شروع ہوکر بس اسٹینڈر ترال میں اختتام پزیر ہوئی۔ ریلی میں شامل طلبہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈس اٹھا رکھے تھے جن میں منشیات مخالف نعرے درج تھے۔ موقعے پر موجود افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ نشہ خوری اور منشیات فروشوں کے خلاف سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔
ریلی میں شامل طلبہ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات بیچنے اور تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔
خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اس مہم میں تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔
