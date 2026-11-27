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شوپیاں میں پولیس کی کارروائی، تین افراد گرفتار، دو گرینڈ، اے کے 47 کے کارتوس اور لشکر طیبہ کے پوسٹر برآمد کرنے کا دعویٰ
راشٹریہ رائفلز اور ایس او جی شوپیاں کی ایک مشترکہ ٹیم نےناروا اور راولپورہ کےعلاقوں میں تلاشی آپریشن چلایااور تین افراد کو حراست میں لیا۔
Published : November 27, 2026 at 10:27 PM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں پولیس نے تین افراد کو گرفتار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قبضے سے دستی بم، اے کے-47 کے کارتوس، لشکرِ طیبہ سے مبینہ طور پر منسلک پوسٹرز اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، 34 راشٹریہ رائفلز اور ایس او جی شوپیاں کی ایک مشترکہ ٹیم نے ناروا اور راولپورہ کے علاقوں میں تلاشی آپریشن چلایااور تین افراد کو حراست میں لیا۔
گرفتار ہونے والوں کی شناخت ابرار احمد میر (ولد شیراز احمد میر، رہائشی اونڈ، شوپیاں، راسک احمد بٹ ولد عبدالرشید بٹ، رہائشی ڈاچی پورہ اور سہیل احمد لون ولد گلزار احمد لون، رہائشی ڈاچی پورہ کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کے دوران دو دستی بم، مبینہ طور پر لشکر طیبہ سے منسلک پانچ پوسٹرز، اے کے-47 کے 20 کارتوس، تین موبائل فون اور تین آدھار کارڈ برآمد کیے گئے۔
اس واقعے کے سلسلے میں، پولیس اسٹیشن شوپیاں میں ایف آئی آر نمبر 250/2026 کے تحت، آرمز ایکٹ کی دفعات 7/25 اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی دفعات 13، 18، 23 اور 39 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔پولیس ذرائع نے بتایا کہ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔