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قاضی گنڈ میں پولیس کی کارروائی؛ ہیروئن جیسا مواد برآمد؛ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت تین افراد گرفتار
پولیس نے عوام، بالخصوص والدین، نوجوانوں اور سماجی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کی اس مہم میں پولیس کا ساتھ دیں۔
Published : October 24, 2026 at 12:06 PM IST
کولگام، جموں و کشمیر (محمد عمران دین): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے قومی شاہراہ پر واقع شمپورہ کراسنگ پر ناکہ چیکنگ کے دوران ایک اسکارپیو این (Scorpio-N) گاڑی سے 13.7 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد کیا ہے۔ اس معاملے میں ملوث تین افراد کے خلاف این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق، شمپورہ سے پانزتھ کی جانب جا رہی ایک سیاہ رنگ کی اسکارپیو گاڑی (نمبر JK01BE-1097) کو دورانِ چیکنگ روکا گیا۔ گاڑی میں تین افراد سوار تھے۔ تلاشی کے دوران ڈرائیور عاقب مشتاق بھٹ کے قبضے سے 4.6 گرام، اگلی نشست پر بیٹھے عامر اشرف بولاکی سے 4.6 گرام اور پچھلی نشست پر سوار عزیر بشیر گوجری سے 4.5 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد ہوا۔
معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی
پولیس نے مجموعی طور پر 13.7 گرام ممنوعہ مادہ اور گاڑی کو ضبط کر کے پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 258/2026، دفعہ 8/21/29 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
منشیات کے خاتمے کی مہم میں پولیس کا ساتھ دیں
کولگام پولیس نے عوام، بالخصوص والدین، نوجوانوں اور سماجی نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خاتمے کی اس مہم میں پولیس کا ساتھ دیں اور منشیات کی خرید و فروخت یا کسی بھی دیگر غیر قانونی سرگرمی سے متعلق مستند معلومات قریبی پولیس اسٹیشن تک پہنچائیں۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ اطلاع دینے والوں کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ پولیس حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔