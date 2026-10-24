ETV Bharat / jammu-and-kashmir

قاضی گنڈ میں پولیس کی کارروائی؛ ہیروئن جیسا مواد برآمد؛ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت تین افراد گرفتار

پولیس نے عوام، بالخصوص والدین، نوجوانوں اور سماجی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کی اس مہم میں پولیس کا ساتھ دیں۔

Police operation in Qazigund; 13.7 grams of a heroin-like substance recovered; three individuals arrested under the NDPS Act, Urdu News
قاضی گنڈ میں پولیس کارروائی؛ ہیروئن جیسا 13.7 گرام مواد برآمد؛ این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کے تحت تین افراد گرفتار (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 24, 2026 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کولگام، جموں و کشمیر (محمد عمران دین): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے قومی شاہراہ پر واقع شمپورہ کراسنگ پر ناکہ چیکنگ کے دوران ایک اسکارپیو این (Scorpio-N) گاڑی سے 13.7 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد کیا ہے۔ اس معاملے میں ملوث تین افراد کے خلاف این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق، شمپورہ سے پانزتھ کی جانب جا رہی ایک سیاہ رنگ کی اسکارپیو گاڑی (نمبر JK01BE-1097) کو دورانِ چیکنگ روکا گیا۔ گاڑی میں تین افراد سوار تھے۔ تلاشی کے دوران ڈرائیور عاقب مشتاق بھٹ کے قبضے سے 4.6 گرام، اگلی نشست پر بیٹھے عامر اشرف بولاکی سے 4.6 گرام اور پچھلی نشست پر سوار عزیر بشیر گوجری سے 4.5 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد ہوا۔

Police operation in Qazigund; 13.7 grams of a heroin-like substance recovered; three individuals arrested under the NDPS Act, Urdu News
قاضی گنڈ میں پولیس کارروائی؛ ہیروئن جیسا مواد برآمد؛ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت تین افراد گرفتار (Photo Credit; ETV BHARAT)

معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی

پولیس نے مجموعی طور پر 13.7 گرام ممنوعہ مادہ اور گاڑی کو ضبط کر کے پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 258/2026، دفعہ 8/21/29 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔

منشیات کے خاتمے کی مہم میں پولیس کا ساتھ دیں

کولگام پولیس نے عوام، بالخصوص والدین، نوجوانوں اور سماجی نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خاتمے کی اس مہم میں پولیس کا ساتھ دیں اور منشیات کی خرید و فروخت یا کسی بھی دیگر غیر قانونی سرگرمی سے متعلق مستند معلومات قریبی پولیس اسٹیشن تک پہنچائیں۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ اطلاع دینے والوں کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ پولیس حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں میں سرحد پار منشیات اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، چار گرفتار؛ پستول اور ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد

گاندربل پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائی جاری، قمریہ پارک میں کئی مشکوک افراد کی لی گئی جامع تلاشی

اننت ناگ میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، پانچ افراد گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات ضبط

اننت ناگ میں منشیات کے خلاف بڑی کارروائی: کوکرناگ سے دو اسمگلر گرفتار، منشیات ضبط

جموں و کشمیر اسمبلی میں حکومت منشیات مخالف بل پیش کرنے جارہی ہے، سکینہ ایتو

منشیات کیس کے ملزم کو حراستی تشدد کا نشانہ بنانا ہرگز جائز نہیں: محبوبہ مفتی

جموں کشمیر میں 5 لاکھ سے زائد افراد افیون، ہیروئین، اور دیگرمنشیات کے عادی

TAGGED:

منشیات کے خلاف کارروائی
ACTION AGAINST DRUGS
قاضی گنڈ میں پولیس کی کارروائی
THREE PERSONS HELD IN KULGAM
THREE PERSONS HELD IN QAZIGUND

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.