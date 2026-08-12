یوم آزادی سے قبل پلوامہ میں سیکورٹی مزید سخت، گاڑیوں، راہگیروں کی تلاشی

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یوم آزادی سے قبل پلوامہ میں سیکورٹی مزید سخت، گاڑیوں، راہگیروں کی تلاشی
یوم آزادی سے قبل پلوامہ سمیت کشمیر بھر میں سیکورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔
Published : August 12, 2026 at 8:48 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر پلوامہ ضلع میں بھی جموں کشمیر پولیس نے سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ بدھ کے روز ضلع کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی چیکنگ اور اچانک تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا، جبکہ اہم شاہراہوں، داخلی و خارجی راستوں اور حساس مقامات پر ناکہ بندی بھی بڑھا دی گئی ہے۔
پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں اور راہگیروں، مسافروں کی تلاشی لی، جبکہ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ چیکنگ کے دوران سکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ سکیورٹی انتظامات میں اضافے کو جنوبی کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ اننت ناگ میں ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو مبینہ طور پر دہشت گردانہ حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 31 جولائی کو کولگام کے کیلم علاقے میں دو غیر مقامی مزدوروں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں مزدوروں کی موت ہوگئی۔ علاوہ ازیں 26جنوری اور 15اگست سے قبل اس طرح کے سیکورٹی انتظامات ہر سال انجام دیے جاتے ہیں۔
پلوامہ ضلع کے ساتھ ساتھ کشمیر بھر میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے نگرانی، ناکہ بندی اور گاڑیوں کی چیکنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یومِ آزادی کی تقریبات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری سکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
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