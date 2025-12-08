ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امرناتھ یاترا کے دوران نو فلائنگ زون میں ڈرون داخل کرنے والے دو ملزمان گرفتار
12 جولائی کو امرناتھ یاترا کے دوران نو فلائنگ زون میں غیر قانونی طریقےسے ایک ڈرون داخل ہوا تھا جسےسکیورٹی فورسز نے مار گرایا تھا۔
Published : December 8, 2025 at 10:35 PM IST
سری نگر: جموں کشمیر پولیس نے وادی میں امرناتھ یاترا کے دوران نو فلائنگ زون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس علاقہ میں ڈرون داخل کرنے والے دو افراد کی شناخت کرکے انہیں گرفتار کرلیا ہے۔
یکم جولائی سے 10 اگست کے درمیان حکام نے پاکستان کی جانب سے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے تھے اور پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد یکم جولائی سے پہلگام اور بالتل روٹس کو ’نو فلائنگ زون‘ قرار دیا تھا۔ یاترا کی فول پروف سیکورٹی کے لیے یاتریوں کے لیے ہیلی کاپٹر کی خدمات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی جس میں ہزاروں عقیدت مندوں کو یاترا کرنے کے لیے پہاڑوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ 12 جولائی کو نو فلائنگ زون علاقے پر غیر قانونی طور پر چلائے گئے ایک ڈرون کو سیکورٹی فورسز نے یاترا کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچانے کے لیے سافٹ کل میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔
سینیئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گاندربل خلیل احمد پوسوال نے کہا کہ تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم نے آپریشنل ڈیٹا کو بازیافت کرنے اور اس کے پیچھے چلانے والوں کی شناخت کے لیے ڈرون کا تفصیلی فرانزک معائنہ کیا۔
سرینگر سے تعلق رکھنے والے اویس منیر خان اور فروز احمد نینگرو نامی دو افراد کو نو فلائنگ زون علاقے میں بغیر کسی اجازت کے ڈرون چلانے کے پیچھے ذمہ دار پایا گیا۔
پولیس اہلکار نے مزید کہا کہ، "دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور کیس میں چارج شیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: