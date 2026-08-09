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یومِ آزادی کی تقریبات کے پیشِ نظر آئی جی پی جموں کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ اجلاس
یومِ آزادی 2026 کی تقریبات کے پیشِ نظر آئی جی پی جموں کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ اجلاس
Published : August 9, 2026 at 11:49 AM IST
جموں: یومِ آزادی 2026 کی تقریبات کے پرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انسپکٹر جنرل آف پولیس جموں زون،بھیم سین توتی، آئی پی ایس کی صدارت میں زونل پولیس ہیڈکوارٹر جموں میں ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ اجلاس منعقد ہوا پولیس ترجمان کے بیان کے مطابق اجلاس کی مشترکہ صدارت بی ایس ایف جموں فرنٹیئر کے انسپکٹر جنرل لآصف جلال، آئی پی ایس اور سی آر پی ایف جموں سیکٹر کے انسپکٹر جنرل شری امول وی ہومکر، آئی پی ایس نے کی پولیس بیان کے مطابق اجلاس کے دوران جموں زون میں یومِ آزادی کی تقریبات کے لیے کیے گئے سکیورٹی انتظامات، مجموعی سکیورٹی صورتحال، ممکنہ خطرات کے جائزے، انسدادِ دہشت گردی اقدامات، حساس علاقوں میں نگرانی، سرحدی سکیورٹی، اہم تنصیبات کے تحفظ، ٹریفک مینجمنٹ، فورسز کی تعیناتی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں سی اے پی ایف، فوج، جموں و کشمیر پولیس اور مرکزی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
آئی جی پی جموں بھیم سین توتی نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ مکمل چوکسی برقرار رکھیں اور تمام سکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے انٹیلی جنس نظام کو مزید مضبوط بنانے، حساس مقامات پر نگرانی بڑھانے، چیکنگ آپریشنز میں تیزی لانے اور عوامی تقریبات کے مقامات پر فول پروف سکیورٹی انتظامات کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں بین الادارہ جاتی رابطہ کاری، فوری ردعمل کی صلاحیت، مواصلاتی نظام کی تیاری اور جامع سکیورٹی پروٹوکول پر عمل درآمد کو بھی اہمیت دی گئی تاکہ جموں زون میں یومِ آزادی کی تقریبات پرامن اور محفوظ ماحول میں منعقد ہو سکیں۔