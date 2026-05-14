ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام میں پولیس کی جانب سے کار ڈیلرز اور اسکریپ یونٹس کی خصوصی جانچ مہم شروع
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں منشیات کے خلاف مہم کو مزید تیز کیا گیا ہے۔
Published : May 14, 2026 at 10:56 PM IST
کولگام: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری سخت مہم کے دوران پولیس نے اب کار ڈیلروں اور اسکریپ یونٹس کی خصوصی جانچ مہم بھی شروع کر دی ہے۔ اس مہم کا مقصد مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھنا، چوری شدہ یا غیر قانونی گاڑیوں کی خرید و فروخت کو روکنا اور کاروباری سرگرمیوں کو قانون کے دائرے میں یقینی بنانا ہے۔
پولیس کے مطابق میر بازار میں قائم سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے شورومز، اسکریپ یونٹس اور کار ڈیلرشپس کا معائنہ کیا گیا جہاں پولیس ٹیمیں ریکارڈ کی جانچ، گاڑیوں کے اصل ذرائع کی تصدیق، رجسٹریشن دستاویزات اور خرید و فروخت سے متعلق کاغذات کی پڑتال کی ۔ اس کے علاوہ حفاظتی اصولوں، قانونی تقاضوں اور کاروباری لائسنس سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو بروقت روکا جا سکے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں منشیات کے خلاف مہم کو مزید تیز کیا گیا ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر یہ تصدیقی مہم شروع کی گئی ہے تاکہ ایسے عناصر پر نظر رکھی جا سکے جو گاڑیوں یا اسکریپ کاروبار کو غیر قانونی سرگرمیوں کیلئے استعمال کر سکتے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ اقدام ضلع میں امن و امان کو مضبوط بنانے، جرائم پر قابو پانے اور عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کیلئے اٹھایا گیا ہے۔
پولیس حکام نے واضح کیا کہ یہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی اور تمام کاروباری اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ریکارڈ مکمل اور شفاف رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: بڈگام پولیس کی بڑی کارروائی، 80 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد قرق