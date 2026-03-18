فاروق عبداللہ پر فائرنگ کے معاملے میں پولیس نے لوگوں سے کی معلومات طلب
ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر 11مارچ کو ایک دعوت کی تقریب کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 18, 2026 at 3:34 PM IST
جموں:جموں و کشمیر پولیس نے ایک عوامی نوٹس جاری کرتے ہوئے اُس فائرنگ کے سلسلے میں معلومات طلب کی ہیں جس میں جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 11 مارچ 2026 کو گریٹر کیلاش،جموں کے رائل پارک میں ایک شادی تقریب کے دوران پیش آیا۔
پولیس کی جانب سے جاری کی گئی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ "فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس اسٹیشن گنگیال میں ایف آئی آر نمبر 29/2026 درج کر لی گئی ہے۔ واقعہ کی مکمل تحقیقات کے لیے پولیس نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو مختلف پہلوؤں سے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔"
پولیس نے شادی تقریب میں شریک سبھی مہمانوں اور عام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان کے پاس اس واقعہ سے متعلق کوئی بھی ویڈیو،تصویر یا دیگر ڈیجیٹل شواہد موجود ہوں تو وہ فوری طور پر تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ شیئر کریں۔
پولیس نے کہا ہے کہ "عوامی تعاون سے اہم شواہد اکٹھے کرنے میں مدد ملے گی اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے گا۔" اس مقصد کے لیے پولیس نے رابطہ نمبرز بھی جاری کیے ہیں تاکہ لوگ اپنی معلومات فراہم کر سکیں۔
یہ اشتہاری نوٹس ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس،جموں-سانبہ-کٹھوعہ رینج کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تحقیقات میں بھرپور تعاون کریں تاکہ واقعہ کی حقیقت سامنے لائی جا سکے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
واضح رہے کہ فاروق عبداللہ پر حملہ کرنے والے شہری کو وہیں دبوچ کر حراست میں لے لیا گیاتھا۔
