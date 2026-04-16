اننت ناگ میں غیر قانونی کانکنی کو روکنے کے لئے پولیس کی مہم تیز، مزید چودہ گاڑیاں ضبط
اس غیر قانونی سرگرمی کے باعث دریاؤں، ندی نالوں اور قدرتی وسائل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔
Published : April 16, 2026 at 8:57 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ میں غیر قانونی کان کنی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے جو مسلسل عروج پر ہے۔ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے اس غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے وقتاً فوقتاً کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر پولیس چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے غیر قانونی طور پر معدنیات کی نکاسی اور نقل و حمل میں ملوث گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران درجنوں ٹپر اور ٹریکٹر ضبط کیے گئے ہیں اور متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔
اس کے باوجود یہ امر تشویشناک ہے کہ مسلسل کارروائیوں کے باوجود غیر قانونی کان کنی کا سلسلہ پوری طرح تھم نہیں پایا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے 14 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی دوران شب انجام دی گئی۔
پولیس پوسٹ دیالگام کی ٹیم نے لارکی پورہ پل پر ناکہ چیکنگ کے دوران آٹھ ٹپر اور چھہ ٹریکٹر قبضے میں لیے، جو بغیر کسی قانونی اجازت کے معدنیات کی نقل و حمل میں ملوث پائے گئے۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 97/2026 اور 98/2026 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
اس غیر قانونی سرگرمی کے باعث دریاؤں، ندی نالوں اور قدرتی وسائل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ماحولیاتی توازن بگڑنے کے ساتھ ساتھ آبی حیات بھی متاثر ہو رہی ہے، جس کا براہ راست اثر ماہی گیری سے وابستہ افراد پر پڑ رہا ہے۔
حال ہی میں ماہی گیری سے وابستہ طبقے نے کولگام کے نالہ ساندرن میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کان کنی سے نہ صرف ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے بلکہ آبی ذخائر بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ فوری اور مؤثر اقدامات کرے اور ندی نالوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تاکہ ماحولیات اور مقامی معیشت کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔
عوامی حلقوں کا بھی ماننا ہے کہ اگرچہ پولیس کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں، تاہم اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے مربوط حکمت عملی، سخت نگرانی اور متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل ناگزیر ہے۔