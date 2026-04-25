اننت ناگ میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک دن میں 16 ایف آئی آر درج، 150 مرلہ اراضی پر پوست تباہ
جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھنگ اور پوست کی غیر قانونی کاشت کو ختم کرنے کی کارروائی جاری ہے۔
Published : April 25, 2026 at 7:55 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): سماج کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے حکومت اور پولیس کی جانب سے سخت اقدامات جاری ہیں، اور ضلع اننت ناگ میں منشیات مخالف مہم کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی مسلسل کارروائیوں کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے، جس کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔
اسی سلسلے میں اننت ناگ کے مختلف علاقوں میں مساجد کے لاوڈ اسپیکرز کے ذریعے بھنگ اور پوست کی غیر قانونی کاشت کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی۔ اعلانات کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ از خود ایسی فصلوں کو تلف کریں، بصورت دیگر قانون کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
تاہم ان اپیلوں کے باوجود بعض افراد باز نہ آئے، جس کے بعد پولیس نے اپنی مہم میں تیزی لاتے ہوئے ضلع بھر کے 16 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ ان کارروائیوں کے دوران 16 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، جنہوں نے اپنی زمینوں پر غیر قانونی طور پر پوست (خشخاش) کی کاشت کی تھی۔ اس دوران تقریباً 150 مرلہ اراضی پر پھیلی ہوئی پوست کی فصل کو تباہ کر دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق پولیس پوسٹ سنگم نے چیک پنجپورہ میں ایک رہائشی مکان سے پوست کی کاشت اور سوکھی پوست (فکّی) برآمد کی، جس پر پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اسی طرح کوکرناگ، اُترسو، بجبہاڑہ اور سری گفوارہ کے علاقوں میں بھی پولیس نے محکمہ مال اور محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں انجام دیں اور غیر قانونی فصلوں کو موقع پر ہی تلف کیا۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ پولیس نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور منشیات سے متعلق کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔