ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس نے سری نگر سمیت وادی کے کئی علاقوں میں مدارس، مساجد کی جانچ پڑتال کی
پولیس ترجمان نے کہا کہ یہ مشق دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ افراد اور نیٹ ورکس کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔
Published : November 27, 2025 at 7:37 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ افراد اور نیٹ ورکس کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر پولیس نے جمعرات کو سری نگر بھر میں مدارس اور مساجد کا معائنہ کیا تاکہ خطے میں دہشت گردی کی حمایت کے ماحولیاتی نظام کو ختم کیا جا سکے۔
10 نومبر کو دہلی میں لال قلعہ کے قریب ایک کار میں دھماکے اور "وائٹ کالر" دہشت گردی ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کے بعد دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر پولیس نے وادی کے مختلف حصوں میں چھاپے مارے ہیں۔
اس معاملے میں شوپیاں سے مولوی مفتی عرفان احمد اور ہریانہ کے میوات سے مولوی اشتیاق کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔
J&K | Srinagar Police conducted searches at multiple locations linked to certain associates and organizations affiliated with Jamaat-e-Islami (JeI).— ANI (@ANI) November 27, 2025
According to the Police, raids were conducted on Umar Sultan Guru, Mohd Abdullah Wani, son of Late Mohd Akber Wani, Gh. Mohd… pic.twitter.com/ND7ziOJYnU
پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سری نگر پولیس نے تمام زونوں میں مدارس اور مساجد کی شہر گیر جانچ پڑتال کی۔ سری نگر میں پولیس نے بک شاپ اور کالعدم جماعت اسلامی سے وابستہ اداروں پر بھی چھاپے مارے۔ جنوبی کشمیر کے دیگر اضلاع جیسے شوپیاں، بڈگام، کپواڑہ، اونتی پورہ اور اننت ناگ میں بھی اسی طرح کے چھاپے مارے گئے۔
پولیس ترجمان نے کہا کہ سرچ ٹیموں نے ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور آزاد گواہوں کے ہمراہ دہشت گردی سے منسلک یا بنیاد پرست سرگرمیوں سے متعلق شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کئی جگہوں کا معائنہ کیا جو ملک کی سلامتی اور سالمیت کے خلاف ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تلاشی کے دوران، پولیس نے ڈیجیٹل آلات، دستاویزات اور دیگر مواد کی جانچ پڑتال کی۔
ترجمان نے کہا کہ تلاشیاں سری نگر میں دہشت گردی کی حمایت کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے اور امن و عامہ کو خراب کرنے کے مقصد سے کسی بھی سازشی یا غیر قانونی کارروائیوں کو روکنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ کارروائیاں قانونی طریقہ کار کے مطابق سختی سے کی گئیں، ہر مرحلے پر شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنایا گیا اور یہ جاری رہیں گے۔ پولیس کے مطابق، جہاں بھی دہشت گردی یا بنیاد پرستی کی سرگرمیوں سے منسلک افراد یا مواد کی موجودگی کی نشاندہی ہوتی ہے ملک کی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے کارروائی کی جائے گی۔
جموں و کشمیر پولیس نے کشمیر اور لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کے ایک بین ریاستی دہشت گردی کے ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کے بعد کریک ڈاؤن میں شدت لائی ہے۔ پولیس نے گرفتار کیے گئے تین ڈاکٹروں ڈاکٹر مزمل شکیل، ڈاکٹر عادل راتھر اور ڈاکٹر شاہین سعید سمیت سات افراد کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی تحویل میں لے لیا ہے۔
ایجنسی دہلی لال قلعہ دھماکہ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں پلوامہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عمر نبی نے کار میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ دہشت گردانہ دھماکے میں پندرہ افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ اس کے دو اہم ساتھیوں عامر رشید اور جاسر بلال وانی کو خودکش حملہ آور کو کار اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔
ان ڈاکٹروں کو فرید آباد اور اتر پردیش سے گرفتار کیا گیا جہاں وہ الفلاح یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: