ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجبہاڑہ ٹاؤن ہال میں پولیس کی جانب سے تھانہ دیوس کا انعقاد، عوام نے مسائل اور شکایات پیش کیے
تھانہ دیوس کے دوران مقامی لوگوں نے مختلف نوعیت کے مسائل اور شکایات پولیس حکام کے سامنے پیش کیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 10, 2026 at 8:51 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپوری کی ہدایت ہر ایس ڈی پی او شیخ مدثر کی نگرانی میں ایس ایچ ماجد حسن خان نے جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے ٹاؤن ہال بجبہاڑہ میں تھانہ دیوس کا انعقاد کیا، جس کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل، باہمی رابطے کو مضبوط بنانے اور لوگوں کے مسائل و شکایات کو براہِ راست سننا تھا۔
اس موقع پر بجبہاڑہ اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقہ ہائے فکر کے افراد، معزز شہریوں، سماجی شخصیات اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران شرکاء نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے، جرائم کی روک تھام اور عوام کے تحفظ کے لیے پولیس کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کو سراہا۔
تھانہ دیوس کے دوران مقامی لوگوں نے مختلف نوعیت کے مسائل اور شکایات پولیس حکام کے سامنے پیش کیں۔ عوام نے اپنے علاقوں سے متعلق مسائل، امن و امان اور دیگر معاملات پر پولیس حکام سے گفتگو کی اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے کی اپیل کی۔
پولیس حکام نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کی جانب سے پیش کیے گئے جائز مطالبات اور مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پولیس نے واضح کیا کہ جو معاملات پولیس کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، ان کے حل کے لیے قانون کے مطابق بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا، جبکہ دیگر متعلقہ مسائل کو مناسب فورم کے سامنے اٹھانے میں بھی ممکنہ معاونت فراہم کی جائے گی۔
اس موقع پر ایس ایچ او بجبہاڑہ مجید حسن خان نے مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے علاقے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی روک تھام کے لیے عوامی تعاون کو انتہائی اہم قرار دیا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے دور رکھنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔
مقامی شہریوں نے دعویٰ کیا کہ منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار میں ملوث کئی افراد کے خلاف پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور ایسے عناصر کو قانون کے مطابق گرفتار کرکے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا گیا ہے۔
عوام نے پولیس سے اپیل کی کہ بجبہاڑہ میں منشیات کے خلاف جاری مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے اور نوجوان نسل کو اس خطرناک لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیس اور عوام کے درمیان رابطے کو مزید مضبوط کیا جائے۔
پولیس حکام نے اس موقع پر عوام کو یقین دلایا کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے، جرائم کی روک تھام اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے انجام دے گی۔
یہ بھی پڑھیں: