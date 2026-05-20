پولیس نے کشمیر میں اتر پردیش کے نوجوان کے تبدیلی مذہب کا مقدمہ درج کر لیا
بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے ایک ہندو نوجوان نے مبینہ طور پر کپواڑہ میں اسلام قبول کر لیا ہے۔
Published : May 20, 2026 at 6:55 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے کشمیر میں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے مبینہ تبدیلی مذہب معاملے میں مقدمہ درج کیا ہے۔
نوجوان کی شناخت وشال کے طور پر ہوئی ہے جو اتر پردیش کے بجنور کا رہنے والا ہے۔ وہ شمالی کشمیر کے کپواڑہ میں حجام کا کام کر رہا تھا جہاں اس نے مبینہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے۔
جموں و کشمیر پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے، "کپواڑہ میں مبینہ تبدیلی مذہب سے متعلق ایک کیس رپورٹ کیا گیا ہے۔ معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے اور قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔"
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ انہوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس نے مزید کہا، "لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں یا غیر تصدیق شدہ معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔"
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب نوجوان کے اہل خانہ نے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کو دیکھا جس میں لڑکے کو مسجد کے اندر کلمہ پڑھتے اور اسلام قبول کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کا نام بدل کر حمزہ رکھ دیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، انہوں نے واقعہ کی اطلاع یوپی میں پولیس کو دی کیونکہ ان کا خیال ہے کہ لڑکے سے زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا ہے۔
کپواڑہ میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ وشال منیگا ہیاما گاؤں میں سیلون چلا رہا تھا۔
ایک مقامی نے بتایا کہ، وہ (وشال/حمزہ) سردیوں میں گھر گیا تھا اور دوبارہ واپس آیا۔ گزشتہ جمعہ کو وہ مسجد آیا جہاں اس نے اسلام قبول کیا۔"
2024 میں، ایک ویڈیو نے ہریانہ سے تعلق رکھنے والے سندیپ کو سرینگر میں حضرت بل درگاہ میں نماز جمعہ کے دوران اسلام قبول کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ جموں و کشمیر وقف بورڈ جو کہ مزار کے انتظام کو سنبھالتا ہے نے ہیڈ مولوی کو ہٹا دیا جس نے مبینہ تبدیلی مذہب میں کردار ادا کیا تھا۔
